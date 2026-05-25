NIA แถลงข่าวจัดงาน SITE 2026 พร้อมเปิดเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “Global Innovation Impact: The Year of Investment” ชี้ SITE 2026 ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งโอกาส

NIA แถลงข่าวจัดงาน SITE 2026 พร้อมเปิดเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “Global Innovation Impact: The Year of Investment” ชี้ SITE 2026 ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการเชื่อมสตาร์ตอัปและนวัตกรรมไทยกับตลาดและนักลงทุนต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 25 พ.ค.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA แถลงข่าวการจัดงาน SITE 2026 ภายใต้แนวคิด “Global Innovation Impact: The Year of Investment” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิ.ย.2569 ณ Paragon Hall พร้อมขยายพื้นที่ครอบคลุม Nex Hall ชั้น 5 และ SCBx Next Stage ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในงานมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Global Innovation Impact: The Year of Investment” โดยผู้ร่วมเสวนาจากภาครัฐ ภาคการเงินนวัตกรรม ภาคการลงทุน และภาคผู้ประกอบการ ต่างสะท้อนตรงกันว่า “innovation impact” ในวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการมีนวัตกรรมใหม่ แต่หมายถึงการทำให้นวัตกรรมนั้นสร้างผลลัพธ์ได้จริง ทั้งในมิติของธุรกิจ การเข้าถึงทุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการขยายบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
นายปริวรรต วงษ์สำราญ รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ระบุว่า SITE 2026 ถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมผู้เล่นสำคัญในระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งสตาร์ตอัป ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และพันธมิตรระดับนานาชาติ เพื่อให้การพบกันในงานต่อยอดไปสู่โอกาสและความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้จริง ขณะที่ ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านการเงินนวัตกรรม NIA เน้นว่า การลงทุนไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินทุน แต่คือกลไกสำคัญที่ช่วยพานวัตกรรมจากศักยภาพไปสู่การใช้งานจริง การขยายธุรกิจ และการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจ พร้อมชี้ว่าผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อยยังมีช่องว่างในการเข้าถึงทุน เครือข่าย และโอกาสที่เหมาะสม ซึ่ง SITE 2026 จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยเชื่อมผู้ประกอบการกับนักลงทุน พันธมิตร และกลไกสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายทฤษฎี จำลองราษฎร์ ผู้อำนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า SITE 2026 จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการเชื่อมสตาร์ตอัปและนวัตกรรมไทยกับตลาดและนักลงทุนต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้การทูตเศรษฐกิจและเครือข่ายสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการแสวงหาตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ
ขณะที่ นายธนพงษ์ ณ ระนอง นายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) กล่าวว่า นักลงทุนในวันนี้ไม่ได้มองหาเพียงนวัตกรรมที่ดูน่าสนใจ แต่กำลังมองหาธุรกิจที่สามารถเติบโต ขยายตลาด และสร้างผลลัพธ์ได้จริง โดยเฉพาะในกลุ่ม AI, Deep Tech และ Sustainability พร้อมย้ำว่า SITE 2026 คือเวทีที่ช่วยให้นักลงทุนเห็นทั้งสตาร์ตอัป โอกาสการลงทุน และทิศทางของตลาดในบริบทเดียวกัน
ส่วนนายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (TSA) มองว่า สตาร์ตอัปไทยต้องการมากกว่าแรงบันดาลใจ แต่ต้องการโอกาสที่ไปต่อได้จริง ทั้งเงินทุน พันธมิตร ตลาด และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม และ SITE 2026 คือพื้นที่ที่ช่วยทำให้การเชื่อมต่อเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จริง
