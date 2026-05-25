SITE 2026 ปลุก Ecosystem เทคไทยเชื่อมผู้เล่นสำคัญสู่ผลลัพธ์จริง NIA จัดงานใหญ่ 25 – 27 มิ.ย.2569 ณ Paragon Hall - Nex Hall ชั้น 5 และ SCBx Next Stage ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA แถลงข่าวการจัดงาน SITE 2026 ภายใต้แนวคิด “Global Innovation Impact: The Year of Investment” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิ.ย.2569 ณ Paragon Hall พร้อมขยายพื้นที่ครอบคลุม Nex Hall ชั้น 5 และ SCBx Next Stage ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า งาน SITE 2026 ในปีนี้จะก้าวจากเวทีแห่งการเชื่อมโยง สู่เวทีที่มุ่งสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยต่อยอดจากทิศทางของงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ มาสู่ปีนี้ที่มุ่งผลักดันให้เครือข่ายดังกล่าวนำไปสู่การลงทุน ความร่วมมือใหม่ และโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในมิติของการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเติบโต และการเปิดประตูสู่ตลาดระดับภูมิภาคและนานาชาติ
“ปีนี้ เราต้องการให้ SITE 2026 เป็นแพลตฟอร์มที่โอกาสพบกับเงินทุน และนวัตกรรมพบกับพันธมิตรระดับโลก เพราะ Innovation Impact ไม่ได้วัดจากความใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจากคุณค่าและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริง” ดร.กริชผกา กล่าวและว่า
NIA วางบทบาทของงาน SITE 2026 ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ผลกระทบระดับโลก ผ่าน 5 แกนหลัก ได้แก่ Frontier Tech & Future Industries, Investment-Ready Innovation, Global Connectivity, Multiplier Effect และ Strategic Alliances เพื่อเชื่อมประเทศไทยกับเครือข่ายเมืองนวัตกรรมสำคัญทั่วโลก และเปิดทางให้สตาร์ตอัปไทยปักหมุดในเวทีโลกชัดเจนยิ่งขึ้น
ผอ.NIA กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ NIA ยังมุ่งให้ SITE 2026 สร้างผลกระทบเชิงระบบนวัตกรรมใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระบบนิเวศนวัตกรรม และด้านความร่วมมือระดับโลก ผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่าง AI, Deep Tech, Sustainability และ Wellness Economy ควบคู่กับนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจริงในภาคเศรษฐกิจและสังคม
“เหตุผลสำคัญที่ปีนี้ SITE 2026 ใช้คำว่า “The Year of Investment” เพราะการลงทุนคือกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยนศักยภาพของนวัตกรรมไทยให้กลายเป็นการเติบโตจริง โดยข้อมูลล่าสุดสะท้อนว่าในปี 2025 มูลค่าการลงทุนในสตาร์ตอัปไทยอยู่ที่ประมาณ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 4,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดเงินพร้อมลงทุนในระบบนวัตกรรมไทยมีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 32,000 ล้านบาท สะท้อนว่าปี 2026 คือจังหวะสำคัญของการเชื่อมนวัตกรรมกับแหล่งทุนอย่างเป็นรูปธรรม” ดร.กริชผกา ระบุ
สำหรับไฮไลต์ของงาน SITE 2026 ปีนี้ NIA ได้ออกแบบกิจกรรมให้ครบทั้งเวทีแห่งอนาคต เวทีแห่งโอกาสการลงทุน และเวทีแห่ง ecosystem ไทย ตั้งแต่เวทีเสวนาและฟอรัมระดับโลก การรวม 100 สตาร์ตอัปกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต และ 100 นวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจริง เวที Pitch และกิจกรรม Business Matching ไปจนถึง International Pavilion พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ผ่าน Startup Thailand League จุดรวมพลังหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ ความร่วมมือใหม่ในมิติ design, business และ innovation ผ่าน SYNC Design & Innovation ตลอดจนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับนักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ และคนรุ่นใหม่ผ่าน Maker Faire Bangkok ที่จะเข้ามาเติมมิติของการลงมือสร้างจริงและวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
ในมิติของการลงทุน SITE 2026 ตั้งเป้าให้เป็น “ตลาดนัดการลงทุนจริง” ของปี โดยเชื่อมสตาร์ตอัปไทยเข้ากับ VC, CVC, นักลงทุนต่างประเทศ และพันธมิตรทางธุรกิจในงานเดียว ขณะเดียวกันยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยี เครือข่าย และโอกาสการลงทุนข้ามพรมแดน ผ่านความร่วมมือจากประเทศสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์
ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีการจัดแสดงผลงานจาก 8 สตาร์ตอัปชั้นนำ ที่สะท้อนศักยภาพของนวัตกรรมไทยและผลลัพธ์จากการต่อยอดผ่านกลไกสนับสนุนของ NIA อาทิ BOTNOI, Family Deaf, Happenn, MUI Robotics, Heal and Soul, Techcare, Zengrowth และ Brain Dynamic
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ที่เชื่อมนวัตกรรมไทยสู่การลงทุน พันธมิตรและความร่วมมือระดับโลก ได้ที่ SITE 2026 ระหว่างวันที่ 25–27 มิ.ย.2569 ณ Paragon Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ site.nia.or.th