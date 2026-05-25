ONNEX by SCG เดินเกมรุกตลาดโซลาร์รูฟท็อปโตแรง รับแรงหนุนมาตรการภาษี ดันออเดอร์พุ่ง 3 เท่า ชูมาตรฐานติดตั้ง “มั่นใจ ไม่เสี่ยงรั่ว” ตอกย้ำผู้นำ Smart Living Solutions ครบวงจร
ONNEX by SCG เดินหน้ารุกตลาดโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) อย่างเต็มรูปแบบ หลังยอดออเดอร์ไตรมาสแรกเติบโตกว่า 3 เท่า จากแรงหนุนมาตรการลดหย่อนภาษีและความต้องการด้านความมั่นคงทางพลังงานของผู้บริโภค ชูจุดแข็ง “มั่นใจทุกหลังคา ติดตั้งโซลาร์ไม่เสี่ยงรั่ว" ด้วยนวัตกรรม Solar Fix และ Solar Hook ไม่ต้องเจาะหลังคา พร้อมความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง-บริการหลังการขายครบวงจร ตอกย้ำภาพผู้นำ Smart Living Solutions ตอบโจทย์ทั้งพลังงานสะอาด สุขภาพ อีกทั้งความสะดวกสบาย ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งเจ้าของบ้าน ดีเวลลอปเปอร์ และผู้ประกอบการขนาดกลาง ตั้งเป้าเติบโตอย่างน้อย 2 เท่าภายในปี 69 พร้อมขยายศักยภาพรองรับมากกว่า 1,000 ออเดอร์ต่อเดือน
นายภควันต์ ประคงบุญ Head of Smart Solutions Business เปิดเผยว่า “ธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยสนับสนุนทั้งนโยบายภาครัฐและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ONNEX by SCG มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า จากหลักร้อยสู่หลักพันออเดอร์ ซึ่งมีแรงหนุนสำคัญจากมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า ขณะเดียวกัน สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวน ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น ส่งผลให้โซลาร์รูฟท็อปกลายเป็น ‘ความจำเป็น’ มากกว่า ‘ทางเลือก’ นอกจากนี้ ยังพบว่าความต้องการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน หรือแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่า สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปัจจุบัน ONNEX by SCG มียอดการจองติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสิทธิ์ด้านราคาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี”
หนึ่งในจุดแข็งสำคัญและสร้างความแตกต่างของ ONNEX by SCG คือความเชี่ยวชาญด้าน “นวัตกรรมการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ (Solar Cell)” ที่ให้ความสำคัญทั้งประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมั่นใจของผู้อยู่อาศัยในระยะยาว โดย ONNEX by SCG มีบริการ Roof Health Check ตรวจสอบสภาพหลังคาก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างโดยวิศวกรก่อนเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าหลังคาสามารถรองรับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างในอนาคต ขณะเดียวกันยังชูนวัตกรรมการติดตั้งอย่าง Solar Fix และ Solar Hook ที่ออกแบบมาเพื่อลดการเจาะหลังคา ช่วยแก้ปัญหาความกังวลของผู้บริโภคเรื่อง “หลังคารั่ว” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้า “มั่นใจได้ทุกหลังคา” ว่าการติดตั้งโซลาร์จะทั้งปลอดภัย แข็งแรง และไม่เสี่ยงรั่วในระยะยาว
นอกจากนี้ ONNEX by SCG ยังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการติดตั้งเฉพาะอย่าง “Solar Fix” และ “Solar Hook” ซึ่งเป็นระบบยึดแผงโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับหลังคาแต่ละประเภท โดยมีจุดเด่นสำคัญคือสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเจาะกระเบื้องหลังคา ช่วยลดความเสี่ยงการรั่วซึมได้ถึง 100% แตกต่างจากระบบติดตั้งทั่วไปที่ต้องเจาะหลังคาเพื่อยึดโครงสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงและก่อให้เกิดปัญหารั่วซึมในอนาคต
โดย Solar Fix ถูกออกแบบให้ยึดแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างมั่นคงและแนบสนิทกับกระเบื้องหลังคา SCG เนื่องจาก SCG เป็นผู้ผลิตกระเบื้องเอง จึงสามารถพัฒนาอุปกรณ์ให้รองรับลอนกระเบื้องได้อย่างพอดีทุกประเภท ช่วยลดช่องว่างและจุดเสี่ยงการรั่วซึม พร้อมรองรับแรงลมและสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ Solar Hook เป็นอุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์สำหรับกระเบื้องหลังคาทั่วไป ผลิตจากสแตนเลสสตีล 304 คุณภาพสูง ดีไซน์บางพิเศษ ช่วยลดช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้อง และไม่ต้องเจียรกระเบื้องระหว่างติดตั้ง จึงช่วยลดปัญหาน้ำไหลย้อนและลดความเสี่ยงหลังคารั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยรักษาสภาพพื้นผิวและโครงสร้างหลังคาเดิม พร้อมเอื้อต่อการระบายอากาศใต้แผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานในระยะยาว โดยทั้งสองนวัตกรรมได้รับการพัฒนาขึ้นโดย SCG ซึ่ง “Solar Fix” ยังได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะของ SCG สะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและเชี่ยวชาญในระบบหลังคา ทำให้ลูกค้า “มั่นใจได้ทุกหลังคา” ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความแข็งแรง และไม่เสี่ยงรั่วในระยะยาว
ในด้านการบริการ ONNEX by SCG มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ผ่านบริการแบบ One-stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลหลังการขาย โดยมีระบบ Operations & Maintenance (O&M) ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจเช็กระบบประจำปี การล้างแผงโซลาร์เซลล์ และทีมงาน Support ที่พร้อมเข้าดูแลหน้างานเมื่อเกิดปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว นอกจากนี้ ONNEX by SCG ยังมาพร้อมการรับประกันทั้งตัวระบบและงานติดตั้ง ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมงานมืออาชีพ ไม่ต้องกังวลเรื่องผู้ให้บริการหายหรือขาดการดูแลในอนาคต สะท้อนความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพและบริการหลังการขาย ทำให้ลูกค้า “มั่นใจได้ยาวๆ” เมื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกับ ONNEX by SCG ทั้งในเรื่องความปลอดภัย อุ่นใจ และคุ้มค่าในระยะยาว
“สำหรับเป้าหมายในปีนี้ ONNEX by SCG ตั้งเป้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างน้อย 2 เท่าจากปี 68 พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มที่อยู่อาศัย (Residential) ตลอดจนธุรกิจขนาดเล็ก ไม่เพียงในด้านส่วนแบ่งตลาด แต่ในฐานะผู้นำด้านคุณภาพและบริการที่ลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด บริษัทฯ เตรียมยกระดับศักยภาพการดำเนินงานให้สามารถรองรับออเดอร์ได้มากกว่า 1,000 รายการต่อเดือน พร้อมขยายเครือข่ายทีมสำรวจและติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าทุกพื้นที่เข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย” นายภควันต์ กล่าวปิดท้าย
