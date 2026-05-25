ตลาดระบบกักเก็บพลังงานภาคครัวเรือนในประเทศไทยเข้าสู่ยุค “เลือกแบรนด์” : TCL เปิดตัวระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่สำหรับบ้านครั้งแรกที่กรุงเทพฯ

TCL ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครบทุกหมวดหมู่ประจำปี 2026 โดยเป็นครั้งแรกที่นำผลิตภัณฑ์โซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานมาจัดแสดงร่วมกับทีวี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และโทรศัพท์มือถือ ภายในงาน TCL Solar Technology ได้เปิดตัวระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่สำหรับบ้านของ TCL อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศเข้าสู่ตลาดพลังงานภาคครัวเรือนในประเทศไทย
Jerry Wang ผู้รับผิดชอบธุรกิจ TCL Solar Technology ประเทศไทย กล่าวว่า “นี่คือชิ้นส่วนใหม่ของกลยุทธ์ ‘เทคโนโลยีเพื่อทั้งบ้าน’ ของ TCL ในประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกที่ TCL ได้นำ ‘หลังคา’ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคำว่า ‘บ้าน’ ในประเทศไทย”
จุดเปลี่ยนของตลาดมาถึงแล้ว: 4 ปัจจัยสำคัญกำลังเปลี่ยนแปลงการเลือกพลังงานของครัวเรือนไทย ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานครั้งสำคัญ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ PDP 2024 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มจาก 20% เป็น 51% ภายในปี 2037 นอกจากนี้ ไทยยังตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ในฐานะประเทศที่พึ่งพาก๊าซธรรมชาติและพลังงานจากต่างประเทศสูงถึง 60% ไทยกำลังปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใหม่
ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงถึง 0.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ขณะที่การไฟดับบ่อยในฤดูฝนยิ่งเพิ่มความกังวลด้านการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับระบบโซลาร์สูงสุด 200,000 บาท พร้อมเปิดให้ขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบ และแผน AEDP ยังระบุชัดว่าระบบโซลาร์บนหลังคาเป็นหนึ่งในแนวทางพัฒนาหลัก ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ของไทยมีชั่วโมงแสงแดดมากกว่า 2,200 ชั่วโมงต่อปี
Jerry Wang วิเคราะห์ว่า: “ยุทธศาสตร์ของประเทศ แรงกดดันด้านค่าไฟ สิทธิประโยชน์จากนโยบาย และความกังวลด้านสภาพอากาศ — ทั้ง 4 ปัจจัยนี้กำลังเปลี่ยนการตัดสินใจของครัวเรือนไทย ตอนนี้ไม่ใช่คำถามว่า ‘จะติดตั้งหรือไม่’ แต่คือ ‘ควรเลือกแบรนด์ไหน’ และนี่คือเหตุผลที่ TCL เข้าสู่ตลาดนี้”
“ความเชื่อมั่นคือบัตรผ่านที่ดีที่สุด”: TCL ตอบคำถามนี้ด้วยการดำเนินธุรกิจในไทยตลอด 21 ปี
“แบรนด์นี้น่าเชื่อถือไหม? ติดตั้งแล้วใครจะดูแล? อีก 10 ปีข้างหน้าพวกเขาจะยังอยู่หรือไม่?” Jerry Wang กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “คำถามเหล่านี้เป็นตัวตัดสินว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจกดซื้อหรือไม่ และการดำเนินธุรกิจของ TCL ในประเทศไทยตลอด 21 ปี คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามเหล่านี้”
ในกลุ่มทีวี TCL ครองอันดับ 2 ของตลาดประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งประมาณ 15% และทีวี QD-Mini LED หลายรุ่นยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม EISA ประจำปี 2025-2026 ถึง 3 รางวัล ในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ ข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่า TCL มีส่วนแบ่งยอดขายปลีกอันดับ 1 ในประเทศไทย ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น TCL ยังมีเครือข่ายศูนย์บริการมืออาชีพครอบคลุมทั่วประเทศ
“เครือข่ายนี้ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่เพื่อธุรกิจโซลาร์ — แต่ได้ให้บริการครัวเรือนไทยนับสิบล้านครัวเรือนมาหลายปีแล้ว” Jerry Wang ย้ำว่า “เมื่อระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่สำหรับบ้านของ TCL ถูกติดตั้งบนหลังคา สิ่งที่เชื่อมต่อไม่ใช่คำสัญญาใหม่ แต่คือเครือข่ายความไว้วางใจในท้องถิ่นที่ดำเนินมาแล้วกว่า 21 ปี”
ใช้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์จริง: จุดเด่นคุณค่าของระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ของ TCL
Jerry Wang อธิบายแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดว่า: คุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ที่สเปก แต่คือการแก้ปัญหาจริง 4 ประการ
• ข้อแรก ทำให้ “บ้าน” ยังคงเป็นบ้าน อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ UPS และระบบจัดการพลังงานถูกรวมไว้ในเครื่องเดียว ติดตั้งแบบแขวนผนัง ช่วยลดต้นทุนในการปรับปรุง
• ข้อที่สอง เติบโตไปพร้อมกับครอบครัว รองรับการขยายระบบได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่ครอบครัวเล็กจนถึงครอบครัวใหญ่หลายรุ่น จากเครื่องปรับอากาศเพียงเครื่องเดียวไปจนถึงแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การเลือกเพียงครั้งเดียวครอบคลุมวงจรพลังงานของครอบครัวในอีก 15 ปีข้างหน้า
• ข้อที่สาม ทนต่อสภาพอากาศทั้ง 3 รูปแบบของไทย ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักในฤดูฝน ลมเค็มบริเวณชายฝั่ง หรืออากาศเย็นทางภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ยังคงทำงานได้อย่างเสถียร “ทำให้คำถามว่า ‘ติดตั้งที่บ้านแล้วจะเสียไหม’ ได้รับคำตอบล่วงหน้าไปอีก 10 ปี”
• ข้อที่สี่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างคุ้มค่า ชีวิตไม่สะดุด แผงโซลาร์แต่ละแผงบนหลังคาที่ซับซ้อนทำงานแยกอิสระ เมื่อไฟฟ้าดับ ระบบจะสลับไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วจนไฟในห้องนั่งเล่นไม่กระพริบ “คุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อกี้ไฟดับ”
Jerry Wang สรุปว่า: “เก็บความซับซ้อนไว้กับเรา ส่งมอบความเรียบง่ายให้กับทุกครอบครัว”
จากห้องนั่งเล่นสู่หลังคา: เปิดตัวในประเทศไทยเดือนมิถุนายน เติมเต็มภาพเทคโนโลยีเพื่อทั้งบ้านของ TCL
ตามข้อมูล ระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่สำหรับบ้านของ TCL จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2026 พร้อมบริการหลังการขายในประเทศและการรับประกันระยะยาว
Jerry Wang ผู้รับผิดชอบธุรกิจ TCL Solar Technology ประเทศไทย กล่าวว่า: “จากทีวีเครื่องแรกในปีแรก สู่ระบบพลังงานภายในบ้านครบชุดในปีที่ 21 — ในประเทศไทย เราได้ขยายขอบเขตของคำว่า ‘บ้าน’ จากห้องนั่งเล่นไปสู่หลังคา Turn Sunlight into Savings. นี่ไม่ใช่แค่สโลแกน แต่คือคำมั่นสัญญาระยะยาวของเราต่อครอบครัวชาวไทย”