BEM ย้ำ! 1 มิ.ย.นี้ บัตร MRT รุ่นเดิม และ MRT Plus ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้ว

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ย้ำผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ไม่สามารถใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิม และ MRT Plus เดินทางได้แล้ว พร้อมเข้าสู่ระบบชำระเงิน EMV Contactless เต็มรูปแบบ โดยเลือกใช้ได้ทั้งบัตรเครดิต/บัตรพรีเพด VISA, MASTERCARD, บัตรเครดิต UNIONPAY, บัตรเดบิต และบัตรแมงมุม EMV สามารถตรวจสอบประเภทของบัตรได้จากเฟซบุ๊ค BEM Bangkok Expressway and Metro
ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารใบเดิมพร้อมบัตรประชาชน ติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2624-5200