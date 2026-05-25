กรมเจรจาฯ ยกทัพสุดยอดสินค้าปลาทั่วไทย ติดอาวุธ FTA ขยายตลาดส่งออก ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026

กรมเจรจาฯ นำผู้ประกอบการสินค้าปลาและปลาแปรรูป ของดีจากทั่วประเทศ มีมาตรฐานรับรอง และพร้อมส่งออกโดยใช้ FTA กว่า 30 ราย เช่น ปลาแช่เย็นแช่แข็ง น้ำปลา น้ำปลาร้า ปลากระพงสามน้ำ ปลาหยอง ลูกชิ้นปลา ผงปลาเค็ม และปลาอบกรอบ เป็นต้น ออกบูธและจัดแสดงสินค้าประชาสัมพันธ์ โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ปลาไทยสู่ตลาดโลกในบูธกรม ในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ช่วยนำสินค้าปลาในท้องถิ่นเชื่อมโยงกับตลาดโลก และสร้างผู้ประกอบการเป็นผู้ส่งออก เข้าสู่ตลาดการค้าเสรี
นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้ดำเนินโครงการจัดงานนิทรรศการในงานแสดงสินค้า THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ขยายการส่งออกในตลาด FTA ระหว่างวันที่ 26 -30 พฤษภาคม 2569 โดยออกบูธกรมภายในงานแสดงสินค้าฯ THAIFEX ปีนี้ ณ บูธ 4 - C25 โซน FINE FOOD อิมแพคฟอรั่ม Hall 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกรมได้เลือกเฟ้นสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์แปรรูประดับพรีเมี่ยม มีการใช้นวัตกรรม สร้างความแตกต่างของสินค้า เจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ของผู้ประกอบการ สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน จากภูมิภาคต่างๆ จำนวน 30 ราย มารวมอยู่ในบูธ ครั้งนี้ เช่น ปลานิลแช่แข็งมานิตย์ ซีเล็คเต็ดเพชรบุรี ปลานิลแดดเดียวแช่เย็นนิลข่ะชลบุรี ปลากระป๋ององค์การสะพานปลาและปุ้มปุ้ย ปลาดุกร้าวิสาหกิจชุมชนบุชรอพัทลุง น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำกาฬสินธุ์ ศิริพรรสแซ่บร้อยเอ็ด และหม่ำแซ่บสกลนคร น้ำพริกปลาป่นแม่ประนอม น้ำพริกปลาร้าจ่าวิรัชนครสวรรค์ ปลาส้มไร่กำนันจุลเพชรบูรณ์ ปูเบนโตะทวีวงศ์ และน้ำปลาอรุณีตราด เป็นต้น
นางสาวโชติมา เพิ่มเติมว่า กรมมุ่งมั่นช่วยผู้ประกอบการครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขยายตลาดส่งออก โดยใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อทางการค้า และที่สำคัญคือ การนำวัตถุดิบปลาน้ำจืดและปลาชายฝั่งทะเลจากทั่วประเทศของไทย อาทิ ปลานิล ปลากะพง ปลาทับทิม ปลาช่อน ปลาดุก ปลาสลิด ปลากระดี่ ปลากระตัก ปลาไส้ตัน ปลาหลังเขียว และปลาอินทรีย์ เป็นต้น ให้อยู่ในตลาดโลก
โดยภายในบูธของกรมมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ (1) การออกบูธของผู้ประกอบการสินค้าปลาและปลาแปรรูป (2) การจัดแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ (3) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (4) การจัดนิทรรศการเรื่อง FTA และ (5) การให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา FTA และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งกรมมั่นใจว่า สินค้าปลาของคนไทยมีศักยภาพ มีความพร้อม สามารถแข่งขันได้ พร้อมเข้าสู่การเปิดการค้าเสรี และเติบโตอย่างยั่งยืน