OR ชวนท่องโลกเสมือนจริง! เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “OR Happy World” ผ่าน LINE @ORHappyLife สร้าง Avatar สุดชิค-เช็กอินทุกวัน ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 8 แสนบาท ตลอดปี 2569
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าบนโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญสร้างความสุขแห่งปี “OR Happy World” แคมเปญรูปแบบเกม (Gamification) ผ่าน LINE Official Account @ORHappyLife ที่จะชวนคนไทยก้าวเข้าสู่โลกเสมือนจริงเพื่อสร้างสรรค์ Avatar ในสไตล์ของตัวเอง พร้อมร่วมสนุกภายใต้คอนเซปต์ “ยิ่งเล่น ยิ่งเช็กอิน ยิ่งมีสิทธิ์มาก” ลุ้นรับกองทัพของรางวัล
สุดพรีเมียมรวม 333 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 834,485 ตลอดทั้งปี 2569 นี้
แคมเปญ “OR Happy World” ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลที่ชื่นชอบความสนุกสนานและการแสดงออกถึงตัวตนที่แตกต่าง โดยเน้นกติกาที่ง่ายและเข้าถึงได้ทุกคน เพียงแค่เพิ่มเพื่อน (Add Friend) กับ LINE Official Account @ORHappyLife ก็สามารถสร้างตัวละคร (Avatar) และร่วมสนุกผ่าน 3 ฟีเจอร์หลักได้ทันที ได้แก่:
1. เช็กอินรายวัน (Daily Check-in): เพียงกดเข้ามาเช็กอินในระบบทุกวัน ผู้เล่นจะได้รับไอเทม 2 ประเภทคือ “ดาว” (Star) สำหรับสะสมเพื่อแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ และ “คูปอง” (Coupon) สำหรับนำไปซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นเพื่ออัปลุคให้ Avatar โดดเด่นไม่ซ้ำใคร
2. ทำภารกิจประจำเดือน (Monthly Mission): สนุกและท้าทายไปกับภารกิจพิเศษที่จะปรับเปลี่ยนไปในทุก ๆ เดือน เช่น การเช็กอินติดต่อกันตามกำหนด หรือการแชร์ Avatar ลงบนโซเชียลมีเดีย เพื่อรับโบนัสดาวและคูปองแบบทวีคูณ ช่วยเพิ่มโอกาสในการแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ระบบทบสิทธิ์สุดคุ้ม (Rollover System): ไฮไลท์เด็ดที่สร้างความแตกต่างและเพิ่มความคุ้มค่าให้ผู้เล่น โดยหากสิทธิ์ลุ้นโชคที่ผู้เล่นนำดาวมาแลกไว้ในรอบนั้น ๆ "ยังไม่ถูกจับรางวัล" ระบบจะทำการทบยอดสิทธิ์ดังกล่าวไปร่วมจับรางวัลในรอบถัดไปให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า ยิ่งผู้เล่นเข้ามาร่วมสนุกและแลกสิทธิ์เร็วเท่าไหร่ โอกาสในการชนะรางวัลใหญ่ในรอบต่อ ๆ ไปก็จะยิ่งสูงขึ้น
สำหรับของรางวัลในแคมเปญ “OR Happy World” ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ โดยจะมีการจับรางวัลอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 4 รอบ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงรอบรางวัลใหญ่ส่งท้ายปีในเดือนธันวาคม 2569 ซึ่งประกอบไปด้วย:
● สมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปสุดล้ำ: iPhone 17 Pro Max (256GB), iPhone 17 (256GB) และ MacBook Neo (256GB)
● สมาร์ทวอทช์สำหรับคนรักสุขภาพ: Garmin Venu 4 และ Garmin Forerunner 570
● แกดเจ็ตและไอเทมยอดฮิต: Nintendo Switch 2, กล้อง DJI Osmo 3, แท็บเล็ต Galaxy Tab A9 LTE และหูฟัง AirPods Pro Gen 4
● บัตรกำนัลแทนใจ: บัตร PTT Privilege Card และ OR Gift Card รวมถึงของรางวัลพรีเมียมอื่น ๆ อีกมากมาย
โลกแห่งความสุขใบใหม่และของรางวัลใหญ่กำลังรอคุณอยู่! มาร่วมแต่งตัว Avatar สะสมดาว และลุ้นรับรางวัลไปด้วยกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2569
เพียงเพิ่มเพื่อนทาง LINE @ORHappyLife หรือคลิกที่ลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@799likpv จากนั้นเลือกเมนู "Happy World" เพื่อเริ่มต้นสร้างสรรค์ Avatar ในแบบของคุณและร่วมสนุกได้ทันที
*กิจกรรมนี้จัดขึ้นเฉพาะในช่องทาง LINE @ORHappyLife เท่านั้น และไม่ร่วมกับแคมเปญอื่นใดของ OR