"สิริพงศ์" และ ขสมก.-รฟท. ร่วม อาลัย "ป้าเทียม" พร้อมเร่งรัดเงินเยียวยา

รมช.คมนาคม พร้อม ขสมก. และ รฟท. ร่วมส่งดวงวิญญาณผู้สูญเสีย จ.ศรีสะเกษ พร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาทุกมิติ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ "นางสาวเทียม พวงยอด" ณ วัดกระต่ายด่อน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางมาร่วมพิธี
เพื่อเป็นการดูแลเยียวยาให้กับครอบครัวตามคำมั่นสัญญา ผู้อำนวยการ ขสมก. ได้นำผู้แทนจากบริษัทประกันภัยเข้าร่วมพิธีและดำเนินการส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของนางสาวเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ได้กล่าวให้ความมั่นใจแก่ทางครอบครัวว่า เงินสินไหมที่มอบให้ในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สำหรับวงเงินชดเชยเยียวยาในส่วนที่เหลือตามสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ทางกระทรวงคมนาคมจะทำหน้าที่เร่งรัดกระบวนการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งเงินเยียวยาให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุด
สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบรายอื่น ๆ ในวันเดียวกันนี้ นายกิตติกานต์ ผอ.ขสมก. ได้มอบหมายให้ผู้แทนองค์การ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ Miss Aye Aye Myint ณ วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร และ ยังได้ส่งผู้แทนองค์การ และเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ เดินทางไปร่วมพิธีพระอภิธรรม "นางสาวสุภาพร จงจิตร" ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ แสดงความห่วงใย คอยอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด