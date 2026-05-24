สส.อนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ นำครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพวิวาห์หวาน ‘มาย–โบ๊ท’ สุดอบอุ่น”

นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ธาราสันติสุข นางสาวพิชญามณฑ์ นิติกาล และนางสาวรุ่งอรุณ ยงเสมอ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวพิชนศรัณย์ ธาราสันติสุข (มาย) กับ นายณัฐกวิน ปรีดาสุทธิจิตต์ (โบ๊ท) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ภายในงานได้รับเกียรติจาดนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขึ้นกล่าวอวยพรให้คู่บ่าวสาว บรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น และความชื่นมื่นของทั้งสองครอบครัว ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการที่มาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างคับคั่ง