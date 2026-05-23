ทีเส็บ ปั้นแบรนด์ “MaxiMICE Thailand” ดันไทยจุดหมายจัดงานวาระระดับโลก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัวแบรนด์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย “MaxiMICE Thailand – From Potential to Exponential”ชูบทบาทไทยสู่จุดหมายชั้นนำจัดงานไมซ์ขับเคลื่อนวาระสำคัญระดับโลก ไทยสร้างเวทีไมซ์เป็นเวทีแห่งโอกาสของการจัดงานที่สร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับผู้จัดงาน ผู้ร่วมงานและภาคธุรกิจจากทั่วโลก
ทีเส็บ เปิดตัวแบรนด์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในงาน IMEX Frankfurt 2026 ผ่านสามแนวคิดหลักที่เป็นจุดแข็งประเทศไทย ประกอบด้วย MaxiMICE Your Convenience, MaxiMICE Your Experience และ MaxiMICE Your Impact เพื่อนำเสนอความสามารถของประเทศไทยในการประสานเชื่อมโยงจุดแข็งของประเทศทั้งสามด้าน ทั้งความสะดวกสบายในเชิงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการจัดงาน ทักษะการสร้างสรรค์ประสบการณ์เพื่อผู้ร่วมงานและเครือข่ายสนับสนุนที่สามารถขยายผลลัพธ์เชิงบวกให้กับการจัดงาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดงานในประเทศไทยประสบผลสำเร็จในมิติใหม่ๆ พร้อมก้าวสู่อนาคตและให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นศูนย์กลาง
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การเปิดตัวแบรนด์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย MaxiMICE Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมงานผ่านประสบการณ์ไมซ์ที่มีคุณภาพ แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์ของทีเส็บในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกในภูมิภาคเอเชียสำหรับการจัดงานที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงและยั่งยืน และเป็นการจัดงานที่ครอบคลุมวาระสำคัญต่างๆ เช่น พลังงาน การเงิน สุขภาวะและการมีอายุยืนยาว ความหลากหลาย ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม (DEI) ตลอดจน ความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญมากขึ้นท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน
"ความสำเร็จของการจัดงานในปัจจุบันไม่ได้วัดกันที่จำนวนผู้เข้าร่วมงานอีกต่อไป แต่วัดกันที่คุณภาพของการเชื่อมโยงเครือข่าย ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว เพราะในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนในหลากหลายมิติ การจัดงานจึงต้องทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับความร่วมมือ การระดมทางออกร่วมกัน และการขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง”
เพื่อตอบสนองทิศทางใหม่เหล่านี้ ทีเส็บได้ศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของจุดหมายปลายทางในการจัดงานยุคใหม่ และพบว่า ประเทศไทยมีความโดดเด่นทั้งในด้านความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานได้จริง การสร้างผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเชิงธุรกิจ และความสามารถในการสร้างสรรค์และส่งมอบมากกว่าประสบการณ์ที่น่าจดจำ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนา แบรนด์ใหม่ผ่านสามแนวคิดหลัก
แนวคิดแรก MaxiMICE Your Convenience ตอกย้ำประเทศไทยคือจุดหมายที่ผู้คนจากทั่วโลกเข้าถึงสะดวก เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้มาพบกัน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม ขีดความสามารถในการรองรับงานของเมืองไมซ์ (MICE Cities) ขีดความสามารถด้านดิจิทัล และภาครัฐสนับสนุนการจัดงานอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ ในปี 2569 มีงานประชุมระดับโลกหลายงานที่มีกำหนดจัดในประเทศไทยที่มีหน่วยงานระดับกระทรวงรับเป็นเจ้าภาพหรือเป็นผู้สนับสนุน รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐระดับเมืองและระดับจังหวัด ภายใต้แคมเปญ Government-Ready
แนวคิดที่สอง MaxiMICE Your Experience วางตำแหน่งทางการตลาดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมมอบประสบการณ์อันหลากหลายและแตกต่างนอกเหนือไปจากสาระภายในห้องประชุม ปัจจัยสนับสนุนคือเครือข่ายที่แข็งแกร่งของทีเส็บ ทั้งเมืองไมซ์ (MICE Cities) และชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่พร้อมนำเสนอประสบการณ์ที่เข้าถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรภาคเอกชนที่แข็งแกร่งอย่างสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA ที่มีสมาชิกผู้ประกอบการที่มีทักษะสร้างสรรค์ระดับสูง พร้อมร่วมมือกับผู้วางแผนการประชุมเพื่อออกแบบประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ตอบโจทย์กลุ่มไมซ์โดยเฉพาะ
แนวคิดที่สาม MaxiMICE Your Impact สะท้อนขีดความสามารถของประเทศไทยในฐานะจุดหมายที่สามารถวัดผลและตรวจสอบผลกระทบของการจัดงานได้จริง พร้อมมาตรฐานรับรองอย่างมีระบบ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้การลดการปล่อยคาร์บอนและการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์จากการจัดงานเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐาน โดยผู้จัดงานสามารถเข้าถึงเครื่องมือจัดการคาร์บอนและการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรของทีเส็บที่เชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพในการบริหารผลกระทบเชิงคาร์บอน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเรื่องผลกระทบจากการจัดงานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีรากฐานที่แข็งแกร่งจากความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการไมซ์ไทยในการพัฒนาขีดความสามารถ การดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO และความยืดหยุ่นตอบรับทุกความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีเส็บ
ดร.ศุภวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีเส็บยังมีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งสู่อนาคตที่สร้างผลกระทบในระดับนานาชาติ โดยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ ‘Net Zero Carbon Initiative’ ร่วมกับ GDS-Movement และ JMIC ซึ่งได้ประกาศความร่วมมือภายในงาน IMEX Frankfurt 2026 โดยทีเส็บมุ่งหวังที่จะนำประสบการณ์ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยมาผสานรวมกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระดับโลก. เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในอนาคตคือ Net Positive ซึ่งเป็นอีกขั้นต่อจาก Net Zero”
เพื่อให้แบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ไทย MaxiMICE Thailand สร้างผลลัพธ์ได้จริง ทีเส็บได้จัดทำแคมเปญส่งเสริมการตลาด “Meet in Thailand” ประกอบด้วย 3 มิติหลัก ตอบโจทย์การจัดงานยุคใหม่ ได้แก่ Meet Well, Meet Smart และ Meet Positive โดยเป็นแคมเปญสนับสนุนการจัดงานเจาะกลุ่มผู้วางแผนการประชุม ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ และผู้จัดการประชุมวิชาชีพ และเป็นการสนับสนุนที่ครอบคลุมทั้งในรูปแบบเงินสนับสนุนและการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ
การเปิดตัวแบรนด์สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย “MaxiMICE Thailand – From Potential to Exponential” ในครั้งนี้ เพื่อชูบทบาทประเทศไทยเป็นจุดหมายการจัดงานขับเคลื่อนวาระระดับโลก อีกทั้ง International Congress and Convention Association หรือ ICCA ยังได้เปิดเผยรายงานประจำปี 2025 ที่ระบุว่า ประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งจุดหมายด้านการจัดประชุมนานาชาติอันดับหนึ่งของอาเซียน อันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอันดับ 24 ของโลกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติรวมทั้งสิ้น 171 งาน ในส่วนของกรุงเทพฯ ติดอันดับหนึ่งใน 10 เมืองชั้นนำของโลกสำหรับจัดประชุมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
นอกจากนี้ รายงานของ Cvent 2026 Ranking Report ยังจัดให้กรุงเทพฯ ครองอันดับ 2 ในฐานะจุดหมายด้านการจัดประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สอดคล้องกับผลการจัดอันดับของ AMEX GBT ในด้านอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้า UFI หรือ The Global Association of the Exhibition Industry จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมดีที่สุด พร้อมทั้งครองอันดับหนึ่งในอาเซียนด้านจำนวนพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าที่ขายได้อีกด้วย
“ทั้งรายงานของ ICCA และ Cvent ซึ่งเผยแพร่ภายในงาน IMEX Frankfurt 2026 ตลอดจนการจัดอันดับระดับนานาชาติล้วนสะท้อนถึงรากฐานอันแข็งแกร่งของประเทศไทย ทีเส็บหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดตัวแบรนด์สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในครั้งนี้จะเข้ามาต่อยอดความแข็งแกร่งดังกล่าว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดต่างประเทศถึงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่อนาคต สามารถสร้างและขยายผลลัพธ์ของการจัดงาน พร้อมส่งมอบความสำเร็จที่มีความหมายให้กับการจัดงานในประเทศไทย” ดร.ศุภวรรณ กล่าว