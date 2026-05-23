“เพาเวอร์บาย” เปิดสาขา 3 ที่ขอนแก่น

ผู้จัดการรายวัน360 - เพาเวอร์บาย เร่งเครื่องขยายตลาดภาคอีสานต่อเนื่อง เปิดสาขาใหม่ “เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” เป็นสาขาที่ 3 ในจังหวัดขอนแก่น และสาขาที่ 16 ในภาคอีสาน ตอกย้ำยุทธศาสตร์ “Selective Expansion” มุ่งลงทุนในหัวเมืองเศรษฐกิจศักยภาพสูง พร้อมยกระดับโมเดลสาขาสู่ “Regional Tech & Lifestyle Destination” รองรับความต้องการผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค
นายสุวิณ โกษีอํานวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า เพาเวอร์บายได้เปิดสาขาล่าสุดที่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจัยที่เลือกขยายสาขาที่ “ขอนแก่น” เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีองค์ประกอบของ “เมืองเศรษฐกิจยุคใหม่” ครบทั้งด้านกำลังซื้อและศักยภาพการเติบโต โดยมี GPP สูงเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ การศึกษา และการคมนาคมของภูมิภาค ควบคู่กับการขยายตัวของเมืองและโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง มีฐานประชากรกว่า 1.8 ล้านคน และครอบคลุมจังหวัดโดยรอบกว่า 10 ล้านคน ส่งผลให้ขอนแก่นกลายเป็นหนึ่งใน Strategic Retail Market ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม New Gen นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวเมือง ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตมากขึ้น
“การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องสินค้า แต่รวมถึงความสามารถในการสร้างประสบการณ์และเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกับไลฟ์สไตล์ในแต่ละพื้นที่มากขึ้น เพาเวอร์บายจึงพัฒนา ‘เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’ ภายใต้แนวคิด ‘Regional Tech & Lifestyle Destination’ เพื่อยกระดับสาขาให้เป็นมากกว่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า แต่เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีและโซลูชันการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในภูมิภาคอีสาน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดภูมิภาค ขับเคลื่อนผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
1. Next-Gen Experience Retail เปิดพื้นที่แห่งการค้นหาแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ Interactive Tech Playground บนพื้นที่กว่า 850 ตารางเมตร ผ่านโซน Gaming & Creator Hub และ Smart Living Experience ลูกค้าสามารรถทดลองใช้งานจริงก่อนตัดสินใจซื้อ
2. Smart Assortment for Modern Lifestyle เราใช้ Local Insight ในแต่ละพื้นที่เป็นหัวใจสำคัญในการวางกลยุทธ์ด้านสินค้าให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งพบว่าเทรนด์ของสินค้ากลุ่ม Smart Living, Gadget สำหรับการเรียนและการทำงาน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดรับกับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลในยุคนี้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าครบทุกประเภทให้ได้เลือกสรร อาทิ ทีวีและเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าขาดใหญ่และเล็ก เป็นต้น
3. Empowering Purchasing Power เสริมศักยภาพการเข้าถึงสินค้าเทคโนโลยีผ่านโซลูชันทางการเงินที่โดนใจผู้บริโภค จากการเก็บข้อมูลพบว่าสัดส่วนการซื้อแบบผ่อนชำระในภูมิภาคนี้มากถึง 45% เพาเวอร์บายจึงนำเสนอทางเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่น ทั้งโปรโมชันผ่อน 0% ผ่อนน้อย ผ่อนนาน ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภคในทุกระดับ
4. Connected Omnichannel Ecosystem เชื่อมต่อประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบ O2O อย่างครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาสินค้า เปรียบเทียบข้อมูล สั่งซื้อ ไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุก Touchpoint พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำ Omnichannel Retail ของเพาเวอร์บาย
นอกจากนี้ เพาเวอร์บายยังจัดแคมเปญฉลองเปิดสาขาใหม่ “เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2569 พบโปรโมชันพิเศษลดสูงสุด 50% พร้อมสิทธิพิเศษสมาชิก The 1, รับคูปองส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท จากพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ, โปรแกรมเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท, ผ่อน 0%,แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน รวมถึงบริการจัดส่งและติดตั้งฟรี เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง