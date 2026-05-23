พลตำรวจโท ชยพจน์ หาสุณหะ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเร็วๆ นี้พลตำรวจโท ชยพจน์ หาสุณหะ พร้อมคณะ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะอย่างสุดซึ้ง
ทั้งนี้ คณะผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.)นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบส. ป.ป.ส.) รุ่นที่ 1, หลักสูตรยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 6,
นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35, อดีตกรรมาธิการกฎหมาย วุฒิสภา รวมถึงศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โดยมี นพ.สรายุทย์ บุญชัยพานิชวัฒนา, ดร.ธีร์ กวังคนันท์ และ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ด้วย
การร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้