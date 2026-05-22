POP MART บุกMAYA เชียงใหม่ เปิด Official Store ที่แรกภาคเหนือ

POP MART เปิด Official Store แห่งแรกในภาคเหนือ ณ MAYA Chiang Mai ตอกยํ้าการขยายตลาดสู่จุดหมายด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว พร้อมสะท้อนเสน่ห์ของเชียงใหม่ในฐานะ “City of Art”
POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารของ POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก เดินหน้าขยายตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว “POP MART @ MAYA Chiang Mai” Official Store สาขาแห่งแรกในภาคเหนืออย่างเป็นทางการ พร้อมยกระดับเชียงใหม่ให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของแฟน Art Toy และนักท่องเที่ยวสายไลฟ์สไตล์
POP MART @ MAYA Chiang Mai ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่ผสานความสนุก สีสัน และ Art Element เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ในฐานะ “City of Art” เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยภายในร้านรวบรวมจักรวาลของ Art Toys และคาแรคเตอร์ยอดนิยมจาก POP MART มาไว้อย่างครบครัน ให้แฟนๆ ชาวป๊อป ได้สัมผัสประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของสาขานี้ คือ Giant HIRONO Sculpture ขนาด 5 เมตร พร้อมด้วย Big Figure ของคาแรคเตอร์ยอดนิยมอย่าง SKULLPANDA และ CRYBABY ที่มาร่วมเติมสีสันและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟน POP MART และแฟนๆ สาย Art Toy ได้อย่างเต็มอิ่ม
ศิริพร แผลงจันทึก Head of Southeast Asia บริษัท ป๊อป มาร์ท กล่าวว่า “เชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญที่ POP MART ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟน ๆ มาโดยตลอด นับตั้งแต่การเปิด POP-UP Store ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความสนใจของผู้บริโภคในพื้นที่ จนต่อยอดสู่การเปิด ‘POP MART Official Store’ แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างเป็นทางการ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ในการร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ พร้อมผลักดันให้เชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของแฟน Art Toys และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก”
นอกจากการเปิด Official Store แห่งใหม่ POP MART ยังเดินหน้าส่งเสริม Soft Power และการท่องเที่ยวไทย ผ่านความร่วมมือกับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรม “POP MART : UNBOX JOY @ CHIANG MAI INTERNATIONAL AIRPORT” ที่ยกความสนุกไปสร้างเซอร์ไพรส์ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีการแจก POP MART Art Toys
สุดพิเศษแก่ผู้โดยสารจากเที่ยวบินระหว่างประเทศและกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์แห่งความสุข และต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างอบอุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2569
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของผู้นำ Pop Culture และ Art Toy ในฐานะ Soft Power รูปแบบใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ ศิลปะ และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน พร้อมช่วยสร้างสีสัน กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มความคึกคักให้กับเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย
POP MART @ MAYA Chiang Mai จึงไม่เพียงเป็น Official Store แห่งแรกในภาคเหนือ แต่ยังเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์กใหม่สำหรับแฟน Art Toy นักท่องเที่ยว และผู้ที่หลงใหลในวัฒนธรรม Pop Culture ที่พร้อมมอบประสบการณ์แห่งความสนุกและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนอย่างเต็มรูปแบบ
พบกับ POP MART @ MAYA Chiang Mai ได้อย่างเป็นทางการ ณ ชั้น G ศูนย์การค้า MAYA Chiang Mai ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสินค้าใหม่ ๆ ได้ที่ Facebook: POP MART THAILAND และ Instagram, Twitter, TikTok: popmartth
