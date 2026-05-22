BLC ปั้นแบรนด์ ‘Deeday’ รุกตลาดเสริมอาหารเต็มสูบ

‘บมจ. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค หรือ BLC’ รุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเต็มสูบ ภายใต้แบรนด์ “ดีเดย์ (Deeday)” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “Multivitamin Forte & Omega-3 Plus L-Lysine” ชูจุดแข็งการเป็นวิตามินน้ำสูตร 2-in-1 เข้มข้นในราคาที่เข้าถึงได้ ตอกย้ำคอนเซปต์ Vitamin Choose เพื่อตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าแผนขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ (SKUs) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มวิตามินน้ำและรูปแบบเจลลี่ รองรับการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอธุรกิจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เปิดเผยว่า BLC มุ่งยกระดับความมั่นคงทางด้านสุขภาพของคนไทยในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ผ่านการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลิตภัณฑ์ “Multivitamin Forte & Omega-3 Plus L-Lysine” เป็นวิตามินน้ำในรูปแบบ 2in1 ที่ได้รวมเอาสูตรโอเมก้า 3 (Omega-3) แอล-ไลซีน (L-lysine) และวิตามินรวมเข้าไว้ด้วยกันในขวดเดียว นอกจากนี้ยังพัฒนาสูตรเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคในรูปแบบวิตามินน้ำรสส้มที่อร่อย และรับประทานง่าย ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบของคุณแม่ยุคใหม่ ด้วยความสะดวกจากสูตร 2-in-1 ทำให้ไม่ต้องแยกซื้อวิตามินหลายขวด
สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสาร BLC ให้ความสำคัญกับการออกแบบแพคเกจจิ้ง โดยเน้นการใช้สีสันที่น่ารักสดใส ส่วนแผนการสร้างการรับรู้ (Awareness) ทางแบรนด์มีแผนที่จะใช้อินฟลูเอนเซอร์ (KOLs) ในกลุ่มครอบครัว หรือกลุ่มคุณแม่และเด็ก พร้อมสื่อสารแบรนด์ผ่านคีย์เมสเสจหลักอย่าง “ดีเดย์วิตามินน้องสิงโต” ควบคู่ไปกับการใช้ Tagline เพื่อสร้างภาพจำให้กับผู้บริโภคผ่านแฮชแท็ก “ดีเดย์วิตามินน้องสิงโต” และ “Deeday” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และภาพจำของแบรนด์
นอกจากนี้ ยังได้วางเป้าหมายการเติบโตในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิตามินน้ำให้ครบ 3 SKUs ยิ่งไปกว่านั้น ภายในปี 2026 บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจลลี่ ซึ่งการใช้รูปแบบเนื้อเจลลี่เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
“วิตามินน้ำสูตร 2-in-1 นี้ ถูกคิดค้นมาเพื่อทลายข้อจำกัดในตลาดที่ผู้ปกครองต้องซื้อวิตามินแยกขวดระหว่างโอเมก้า 3 และไลซีน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวก ตลอดจนเรื่องของความปลอดภัยถือเป็นหัวใจที่ BLC ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด อีกทั้งส่วนประกอบต้องมีประโยชน์ สามารถเสริมจากอาหารที่รับประทานอยู่แล้วได้ และไม่ควรมีน้ำตาลเพื่อให้สามารถกินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่มีความสบายใจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ BLC ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน” ภก.สุวิทย์ กล่าว