Traveloka จับมือ Resorts World Sentosa ชูท่องเที่ยวครบวงจรในเซาท์อีสต์เอเชีย

ความร่วมมือครั้งนี้ผสานความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายผู้ใช้งานทั่วภูมิภาคของ Traveloka เพื่อยกระดับการค้นหาและการเข้าถึงประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสจาก Resorts World Sentosa
Traveloka แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับ Resorts World Sentosa (RWS) จุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ระดับแนวหน้าของสิงคโปร์ ณ สำนักงานใหญ่ของ Traveloka ในเมืองวางแผนพัฒนา (BSD City) ประเทศอินโดนีเซีย ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยช่วยให้นักเดินทางสามารถค้นหา วางแผน และจองประสบการณ์ต่าง ๆ ของ RWS ได้อย่างราบรื่นผ่านแพลตฟอร์มของ Traveloka
ข้อมูลจาก Traveloka ระบุว่า ในไตรมาส 1 ปี 2569 ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 3 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ สะท้อนถึงแนวโน้มการเดินทางภายในภูมิภาคที่แข็งแกร่ง และตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญของสิงคโปร์
ขณะเดียวกัน สิงคโปร์ยังคงติดอันดับ 10 จุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดนิยมของผู้ใช้งาน Traveloka ชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 จนถึงปัจจุบัน Universal Studios Singapore และ Singapore Oceanarium ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Resorts World Sentosa เป็นสองสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ที่มีการค้นหาสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม Traveloka
นอกจากนี้ ยอดค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวภายใน RWS บน Traveloka ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มองหาทริประยะใกล้ที่รวมทั้งการพักผ่อน ความบันเทิง และกิจกรรมสำหรับครอบครัวไว้ในจุดหมายปลายทางเดียว
ไป๋ตี้ หลี่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ Traveloka กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ต่อยอดความร่วมมือกับ Resorts World Sentosa เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกและครบวงจรยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานของเรา Traveloka ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อนักเดินทางหลายล้านคนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย เข้ากับประสบการณ์คุณภาพระดับพรีเมียมผ่านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล”
การร่วมมือกับ Traveloka ช่วยให้พันธมิตรระดับโลกอย่าง RWS สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความตั้งใจเดินทางสูง พร้อมรับประโยชน์จากระบบแนะนำแบบเฉพาะบุคคลและเส้นทางการจองแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มทั้งการมองเห็นและโอกาสทางรายได้ ขณะเดียวกัน เรายังคงมุ่งพัฒนาประสบการณ์การค้นหาและการเข้าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คัดสรรมาอย่างดีทั่วภูมิภาค พร้อมสร้างคุณค่าร่วมให้กับระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
แม้ Universal Studios Singapore ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่ข้อมูลยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของความต้องการประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบครบวงจร ที่ผสานการรับประทานอาหาร ช้อปปิ้ง และความบันเทิงไว้ในจุดหมายปลายทางเดียว เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ที่ Universal Studios Singapore, Singapore Oceanarium, Adventure Cove Waterpark รวมถึงร้านอาหารและกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลายภายใน Resorts World Sentosa
RWS พร้อมตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวด้วยที่พักระดับพรีเมียม อาทิ The Laurus, Equarius Hotel และ Hotel Michael ควบคู่กับร้านอาหารรางวัลระดับโลกและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ การผสานประสบการณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และไลฟ์สไตล์ไว้อย่างครบถ้วนนี้ ช่วยให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนจากประเทศไทย
เจนนี่ หวัง รักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายการขายและการตลาดรีสอร์ต ของ RWS กล่าวว่า “Resorts World Sentosa ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ชั้นนำของเอเชีย ความร่วมมือกับ Traveloka ในครั้งนี้จะช่วยขยายการเข้าถึงของเราในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยขนาดฐานผู้ใช้งาน ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และศักยภาพของแพลตฟอร์ม Traveloka เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ตอบโจทย์และเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยให้นักเดินทางวางแผนและเพลิดเพลินกับบริการที่ครบครันของ Resorts World Sentosa ทั้งด้านที่พัก อาหาร และความบันเทิงได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น”
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Traveloka และ RWS จะเปิดตัวโครงการร่วมหลายรายการ เพื่อเพิ่มความสะดวกและขยายการเข้าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบครบวงจรให้กับผู้ใช้งาน ได้แก่
• ข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน Traveloka
• การเข้าถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจรได้สะดวกยิ่งขึ้น ครอบคลุมเที่ยวบิน ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงระดับโลกในแพลตฟอร์มเดียว
• คำแนะนำการเดินทางแบบเฉพาะบุคคลตามความสนใจและพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้งาน
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่นักเดินทาง แคมเปญ “Summer of Treasures” ของ RWS ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2569 จะพร้อมให้ผู้ใช้งาน Traveloka ได้เข้าถึง โดยนำเสนอประสบการณ์ที่คัดสรรเป็นพิเศษจากความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก ครอบคลุม Singapore Oceanarium, Universal Studios Singapore, Adventure Cove Waterpark และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ภายใน Resorts World Sentosa เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่าและน่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย