กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดสัมมนา “Unlocking The New Route” ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้ ปิดท้ายการจัดกิจกรรมประจำปี 2569

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการไทย เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนา “Unlocking The New Route: ปลดล็อกความรู้ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำกลไกทางกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู ห้องราชาวดี ชั้น 2 ตึกแกรนด์บอลรูม จังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางธุรกิจเป็นหลักประกันในการเข้าถึงสินเชื่อ ตลอดจนแนวทางการบริหารสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดสงขลา ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สำคัญของภาคใต้ รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าชายแดนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคการเงิน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมบังคับคดี และสถาบันการเงินชั้นนำ ซึ่งจะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ แนวทางการเข้าถึงสินเชื่อ การเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้คำปรึกษาเชิงลึก การตอบข้อซักถามจากผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ การศึกษาดูงานกระบวนการขายทอดตลาด ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการดำเนินงานจริงในภาคปฏิบัติ และเข้าใจกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกันทางธุรกิจอย่างรอบด้าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญกับการกระจายองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม “Unlocking The New Route” ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายประจำปี 2569 ภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าร่วมรับฟังองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วน
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานได้แล้ววันนี้ (รับจำนวนจำกัด) ผ่าน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5048-9 Call Center 1570 อีเมล stro@dbd.go.th และเว็บไซต์ www.dbd.go.th
สัมมนากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อ “ปั้นธุรกิจ เสริมแกร่ง สร้างอนาคต”
Unlocking The New Route – Building Businesses, Promoting Trust, Shaping the Future