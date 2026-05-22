บิ๊กซี ผนึกกระทรวงสาธารณสุข และ 18 คู่ค้า 33 แบรนด์นมชั้นนำ สานต่อแคมเปญ “วันดื่มนมโลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 11” เดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี รับเทรนด์ longevity เต็มรูปแบบ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เดินหน้าขับเคลื่อนเทรนด์สุขภาพและการดูแลตัวเองของผู้บริโภคยุคใหม่ ผนึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และพันธมิตรแบรนด์นมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชั้นนำรวม 18 คู่ค้า ภายใต้แบรนด์ 33 แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย ได้แก่ โฟร์โมสต์, โฟร์โมสต์โอเมก้า, ดีน่า, ดัชมิลด์ , ดีมอลต์, แลคตาซอย, ซังซัง, ไมโล , นมตราหมี, แมกโนเลีย, นิวทริเวล, เอส-26, คาร์เนชัน, เอนฟาโกร , ไฮคิว , ดูโกร, อัลโปร , ไอวี่ , โอวัลติน , หนองโพ, ออลเจน, เอนฟาโกร, กู๊ดเมท , แอนลีน,แอนมัม,แอนมัมโกลด์, อีสฟิลด์ , อัลมอนด์บรีซ, ซันคิส, ลัฟ, ซีพี เมจิ , ฮูเร่ และ เมซมิลค์ สานต่อแคมเปญ “วันดื่มนมโลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 11” เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงโภชนาการที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัย
พร้อมกันนี้ ภายในงานเปิดตัวแคมเปญ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัชดา ยังมีกิจกรรม Meet & Greet กับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์คู่จิ้นชื่อดัง เพื่อสร้างสีสันและดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ผ่านไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงง่ายและสนุกยิ่งขึ้น โดยบิ๊กซีเตรียมจัดโปรโมชันพิเศษระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2569 ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้ายอดขายรวมกว่า 300 ล้านบาท และผลักดันยอดขายเติบโต 15%
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บิ๊กซี ยังคงเดินหน้าผนึกกำลังกับพันธมิตรคู่ค้าและภาครัฐในการผลักดันโครงการที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์สำคัญของผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบัน สำหรับแคมเปญ ‘วันดื่มนมโลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 11’ ไม่ได้มุ่งเพียงส่งเสริมการบริโภคนมคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้เท่านั้น แต่ยังสะท้อนแนวคิด longevity ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญมากขึ้น ทั้งเรื่องโภชนาการ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนมโค นมไขมันต่ำ นมโปรตีนสูง รวมถึง Plant-based Milk บิ๊กซีจึงมุ่งคัดสรรสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะกับสุขภาพของตัวเองได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้ในราคาที่คุ้มค่า”
นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “วันดื่มนมโลก ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภคนมและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงในทุกช่วงวัย นมเป็นแหล่งสำคัญของโปรตีน แคลเซียม และวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต บำรุงกระดูกและฟัน รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคในระยะยาว ทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) และการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน (Longevity) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม”
ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายจากแบรนด์นมชั้นนำทั้ง 18 คู่ค้า ภายใต้แบรนด์ 33 แบรนด์ พร้อมโปรโมชันสุดคุ้มสำหรับลูกค้าทั่วประเทศ อาทิ ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มนมยูเอชทีครบ 499 บาท ที่บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ และบิ๊กซีออนไลน์ รับส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มนมยูเอชทีครบ 299 บาท ที่บิ๊กซีมาร์เก็ตและฟู้ดเพลส และ ส่วนลด 15 บาท เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มนมยูเอชทีครบ 139 บาท ที่บิ๊กซีมินิ
พิเศษเฉพาะในงานเปิดตัวแคมเปญ วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัชดา เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มนมยูเอชทีครบ 499 บาท รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมตู้คีบลุ้นรับของรางวัล หรือร่วม Workshop พวงกุญแจ DIY ภายในงาน
สำหรับแคมเปญ "วันดื่มนมโลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 11" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2569 พิเศษสมาชิกบิ๊กพอยต์ "สุขไปกันใหญ่ บิ๊กพอยต์ แต้มความสุข แลกง่ายได้ทุกวัน" ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันที เช็คโปรโมชันดีๆ ได้ทุกวันที่บิ๊กซี