บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด เข้าร่วม “พิธีเปิดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารฉายรังสีเชิงลึกเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ประจำปี 2569”

บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมาตรฐานระดับสากล ได้รับเกียรติจาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ TINT เข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารฉายรังสีเชิงลึกเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ประจำปี 2569” ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการไทยด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยอาหาร และนวัตกรรมเพื่อการส่งออกสู่ระดับสากล
โดยในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2569 มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ภายในงานช่วงเช้า พิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี พร้อมรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ปั้น FoodTech ไทย กินได้จริง ขายได้ระดับโลก”
ซึ่งสะท้อนแนวคิดการผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรไทย
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
ภายในงานยังมีการเสวนาความร่วมมือด้าน “กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารฉายรังสีเชิงลึกเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ประจำปี 2569” โดยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมของประเทศ
ในโอกาสนี้ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ยังได้ร่วมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมาตรฐาน ภายในงาน เพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และการต่อยอดสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อเนื่องในช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมโครงการ เดินทางเข้าเยี่ยมชม บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ณ โรงงาน พุทธมณฑลสาย 4 เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิต เพื่อยกระดับศักยภาพของแบรนด์ไทยสู่เวทีสากล
การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของหงส์ไทย ในการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ควบคู่กับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมผลักดันสมุนไพรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระดับนานาชาติ