SHOKZ รุกตลาดหูฟัง Open-Ear คว้า “นาย-ณภัทร” แบรนด์แอมฯ

SHOKZ (ช็อคซ์) แบรนด์ผู้นำระดับโลกด้านหูฟัง Open-Ear ประกาศรุกตลาดไทยเต็มสูบ เปิดตัว “นาย-ณภัทร” ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทย ปักธงก้าวสู่ Top 3 แบรนด์หูฟังในอาเซียน พร้อมตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดไทยแตะ 15%
ปัจจุบันตลาดหูฟังแบบเปิดหู (Open-Ear) กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเซ็กเมนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดของอุตสาหกรรม Wearable Audio ทั่วโลก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับทั้งความสบาย ความปลอดภัย และความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงาน นักวิ่ง และผู้ที่สวมใส่หูฟังต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มมองหาหูฟังที่สามารถรับรู้เสียงรอบข้างได้ สวมใส่สบาย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตหลากหลายรูปแบบในอุปกรณ์เดียว
ท่ามกลางการเติบโตของตลาดดังกล่าว SHOKZ (ช็อคซ์) แบรนด์ผู้นำระดับโลกด้านหูฟัง Open-Ear ได้เดินหน้ารุกตลาดประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง ประกาศเปิดตัว “นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ” ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทย สะท้อนกลยุทธ์การขยายตลาดเชิงรุกในกลุ่มไลฟ์สไตล์และคนรุ่นใหม่ หลังประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นตลาดสำคัญที่สุดของ SHOKZ (ช็อคซ์) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตั้งเป้าก้าวสู่การเป็น Top 3 ของแบรนด์หูฟังในภูมิภาค และมุ่งสู่การเป็นแบรนด์หูฟังอันดับ 1 ของประเทศไทยในอนาคต ด้วยเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาด 15%
โดยปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นตลาดหลักในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงของ SHOKZ (ช็อคซ์) ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นประมาณ 22% จากทั้งหมด 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับว่าสูงที่สุด ขณะที่ในปีที่ผ่านมา SHOKZ (ช็อคซ์) ประเทศไทยเติบโตสูงถึง 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึงกระแสความนิยมของตลาดหูฟัง Open-Ear ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่
กันย์สินี ศุภภัทรกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบรนด์ SHOKZ (ช็อคซ์) กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงที่สุดของ SHOKZ (ช็อคซ์) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในด้านการเติบโตของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับเทรนด์แอคทีฟไลฟ์สไตล์มากขึ้น เราจึงเดินหน้าลงทุนด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ในไทยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ การทำกิจกรรมกับคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ การร่วมงานกับนักกีฬา และการขยายประสบการณ์แบรนด์ให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น
“ โดยเป้าหมายของเรา คือการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน Top 3 ของแบรนด์หูฟังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระยะยาวเรามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์หูฟังอันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดในไทยไว้ที่ 15%”
SHOKZ (ช็อคซ์) ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยี Open-Ear ทั้ง Bone Conduction หรือเทคโนโลยีการส่งผ่านเสียงผ่านกระดูก และ Air Conduction เทคโนโลยีการส่งผ่านเสียงผ่านอากาศ จึงเดินหน้าสร้างแบรนด์ผ่านทั้งนวัตกรรมสินค้าและการสร้างคอมมูนิตี้อย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์ได้เป็นสปอนเซอร์ให้งาน World Marathon Majors หลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นพาร์ทเนอร์กับนักกีฬาระดับโลกทั้งในประเภทการวิ่งถนน เทรล ไตรกีฬา และอีกมากมาย เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์ใช้งานจริง
สำหรับการเปิดตัว “นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทย SHOKZ (ช็อคซ์) มองว่าเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานผู้บริโภคสู่กลุ่มไลฟ์สไตล์มากขึ้น
ลักษณ์วัตร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคแอน จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ SHOKZ (ช็อคซ์) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า “นาย-ณภัทร เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความสมดุลทั้งเรื่องสุขภาพ การทำงาน การออกกำลังกาย และแฟชั่น ซึ่งสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน เราเชื่อว่านายจะช่วยสะท้อนภาพของหูฟัง Open-Ear ให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น และทำให้ผู้คนเห็นว่า SHOKZ (ช็อคซ์) ไม่ใช่แค่หูฟังสำหรับการออกกำลังกาย แต่เป็นหูฟังที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว”
หนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ได้รับกระแสตอบรับโดดเด่นในประเทศไทยคือ OpenDots Series ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านแฟชั่นและความเบาสบายในการสวมใส่ สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์มากขึ้น โดยเร็วๆ นี้ SHOKZ (ช็อคซ์) ยังเตรียมเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดตลาดกลุ่มไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมอีกด้วย
ในปีนี้ SHOKZ (ช็อคซ์) ยังเตรียมเดินหน้าขยายกิจกรรมด้านคอมมูนิตี้และช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติม ทั้งกิจกรรม Run Club, Shakeout Run รวมถึงการขยายร้านค้า (Monobrand Store) ไปยังโซนต่างจังหวัด หลังพบว่าผู้บริโภคนอกกรุงเทพฯ ให้การตอบรับแบรนด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศและผลักดันการเติบโตในระยะยาวต่อไป