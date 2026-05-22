"พิพัฒน์” หารือ TEBA ดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับคมนาคมไทย ตั้งคณะทำงานร่วม "Maersk" เจาะลึก'แลนด์บริดจ์'

“พิพัฒน์”หารือ TEBA ดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทย ชู“ลดอุบัติเหตุ-ปลดล็อกโลจิสติกส์-ดันฮับซูเปอร์ยอร์ช”ตั้งคณะทำงานร่วม "Maersk" เจาะลึกแลนด์บริดจ์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ Mr. Pierre Jaffre ประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป (Thai-European Business Association: TEBA) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วม เพื่อเป้าหมายสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเทคโนโลยีและมาตรฐานจากยุโรปมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ณ กระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเปิดโอกาสรับฟังข้อมูลกลุ่มนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากยุโรป โดยตั้งเป้าหมายว่า ทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่ TEBA นำเสนอ จะต้องนำมาพิจารณา เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ความรวดเร็วในการเดินทาง และการลดต้นทุนราคาสินค้าผ่านระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
โดย ทางคณะกรรมการ TEBA ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ มีรายละเอียดและแนวทางขับเคลื่อนจากทางกระทรวงฯ ดังนี้
1. ด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนน Mr. Krzysztof Tokarz ตัวแทนคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% พร้อมเสนอให้ไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไป จากปัจจุบันที่กฎหมายไทยบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200 cc ขึ้นไป (ซึ่งครอบคลุมเพียง 20% ของตลาด)
ซึ่งประเด็นนี้ กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เรื่องอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระสำคัญและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรักษาชีวิตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะหลักของคนไทยส่วนใหญ่ และกระทรวงฯ จะเร่งจัดตั้งคณะทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ TEBA เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย รวมถึงพิจารณานโยบายการตรวจสภาพรถและควบคุมความเร็ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
2.ด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะกรรมการฯ TEBA ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบิน ท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่หนาแน่น รวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ โดยทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ชี้แจงถึงการนำ ระบบสแกนใบหน้าแบบครบวงจร (End-to-End Biometric Solution) มาใช้ตั้งแต่จุดเช็กอิน โหลดกระเป๋า ไปจนถึงประตูขึ้นเครื่อง เพื่อลดความแออัด
และ ทอท.กำลังยกระดับสนามบินไทยให้เป็นระบบไร้สัมผัสและไร้รอยต่อ อย่างไรก็ตาม เรื่องข้อจำกัดด้านการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารของระบบ Biometrics ที่ทำให้ผู้โดยสารบางส่วนยังลังเลในการใช้งาน ซึ่งกระทรวงฯ ได้สั่งการให้ ทอท. เร่งแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่นักเดินทาง
3.ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะกรรมการ TEBA เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนการขนส่ง พร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับ โครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) ในมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนเปรียบเทียบและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยืนยันว่าปัจจุบันสามารถบริหารจัดการเวลาขนถ่ายสินค้าที่ล่าช้าให้ลดลงเหลือไม่ถึง 24 ชั่วโมงแล้ว และพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากยุโรปเข้ามาเสริมระบบ
ส่วนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข.) ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ประเทศว่า โครงการ Landbridge ไม่ใช่แค่การเชื่อมฝั่งซ้ายและขวาของไทย แต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย รวมถึงจีนตอนใต้เข้าด้วยกัน
นานพิพัฒน์กล่าวว่า ทาง TEBA และกลุ่มสายเรือใหญ่อย่าง Maersk ให้ความสนใจอย่างมาก และกระทรวงฯ เตรียมตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อย ร่วมกันเพื่อลงลึกในรายละเอียด นำไปสู่การลงทุน และการใช้ประโยชน์ต่อระบบโลจิสติกส์ของไทย
อย่างไรก็ตาม การผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอร์ชระดับภูมิภาค ซึ่งทาง TEBA ได้เสนอให้กระทรวงฯ จัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว แบบ One-Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอร์ชเข้าประเทศ ซึ่งสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมาก
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ศักยภาพในตลาด High-end ของการนำเรือยอร์ชเข้าไทย ในช่วงหมดฤดูร้อนในฝั่งยุโรป ซึ่งทางกระทรวงจะไปประสานความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งเรามีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกัน เพื่อหารือในด้านข้อจำกัดทางกฎหมาย เพื่อทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมได้