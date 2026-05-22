“ยาดมโป๊ยเซียน” รุกกิจกรรม CSR เต็มสูบ ปีที่ 90 จัดเต็ม! ตอบแทนสังคมทุกมิติ

ยาดมตราโป๊ยเซียน เปิดแผนปี 2569 รุกกิจกรรม CSR มุ่งเป้าตอบแทนกลับคืนสู่สังคมทุกมิติเต็มสูบ ตอกย้ำนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินมาตลอด 90 ปี นำร่องกิจกรรมมอบหนังสือให้กรมราชทัณฑ์ กระจาย สู่เรือนจำใหญ่ 4 แห่งทั่วไทย สานต่อโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษของกรมราชทัณฑ์ และตอกย้ำแบรนด์ “โป๊ยเซียน” ว่าส่งเสริมความเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ยาดมตรา “โป๊ยเซียน” เปิดเผยว่า การเข้าสู่ปีที่ 90 ของโป๊ยเซียน แบรนด์ยาดมอันดับ 1 ของประเทศไทยในปี 2569 นี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อตอบแทนสังคมต่อเนื่อง เพราะถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ทำต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ พ.ศ.2566 เมื่อคุณวรานนท์ ลาภบุญทรัพย์ ประธานกรรมการและคุณพ่อของ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวเรือใหญ่ของกิจการ และปีนี้นำร่องที่กิจกรรม“มอบหนังสือตามโครงการอ่านหนังสือ ลดวันต้องโทษของกรมราชทัณฑ์” ที่สนับสนุนให้ผู้ต้องขังอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้และจิตใจของตนเองให้พร้อม ต่อการมีชีวิตใหม่ภายหลังจากพ้นโทษแล้ว โดยยาดมตรา “โป๊ยเซียน” จะมอบหนังสือให้แก่เรือนจำ 4 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เรือนจำกลางขอนแก่น และเรือนจำกลางสงขลา ซึ่งได้รับความกรุณาจาก คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) นักเขียนนิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กชื่อดัง กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ช่วยเป็นสะพานบุญสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยหนังสือที่มอบจะต้องเป็นหนังสือที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อผู้ต้องขัง
“กิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมานี้ ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร ที่เริ่มทำกิจกรรมในเดือนนี้ เพราะเดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งความหลากหลาย และผู้คนส่วนใหญ่มักพูดถึงเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ” แต่ทาง “โป๊ยเซียน” มองว่า ความหลากหลายของสังคมมีหลายมิติมาก ดังนั้นการเอื้อมมือเข้าไปสนับสนุนของเราจะไปให้ถึงคนหลังกำแพง จึงถือเป็น ส่วนหนึ่งของการสร้างความเท่าเทียมและเห็นคุณค่าความหลากหลายของคนในสังคม รวมถึงให้โอกาสผู้ก้าวพลาด ได้กลับมามีชีวิตใหม่อย่างเป็นสุขร่วมกับผู้คนในสังคม เราจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในเดือนมิถุนายนเป็นปีแรก”
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา “โป๊ยเซียน” มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความหลากหลายและความเสมอภาคของคนในสังคม ในเดือนมิถุนายนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนพิการ ซึ่ง “โป๊ยเซียน” ได้ทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพาคนพิการออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถรองรับผู้พิการได้ และมีการผลิตสื่อผ่านรายการ YouTube ของบริษัทชื่อรายการ Koon O'Clock ตอนพิเศษประจำเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่คนพิการสามารถไปท่องเที่ยวร่วมกันกับคนปกติได้
ดร.ณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า การทำ CSR เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการทำกิจกรรม CSR ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง เป็นความแข็งแกร่งของแบรนด์โป๊ยเซียนที่ครองใจผู้บริโภค ทุกเพศทุกวัยจากรุ่นสู่รุ่นตลอด 90 ปี
“โป๊ยเซียนได้รับโอกาสเติบโตจากผู้ใช้สินค้าในทุกเพศทุกวัย ดังนั้นเมื่อมีโอกาสในการตอบแทนสังคมที่ให้โอกาสพวกเรามาโดยตลอด เราก็พร้อมจะยืนเคียงข้างทุกคน แบรนด์จึงไม่รอช้าที่จะเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาจนครบรอบ 90 ปี ในปี 2569 นี้ ทิศทางการ ดำเนินธุรกิจของ “โป๊ยเซียน” ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แบรนด์ยังคงยึดมั่นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานระดับสูง เพื่อครองใจผู้บริโภคจากรุ่นสู่รุ่น”