รฟท.ยกเว้นค่าจอดรถ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถึง 22 มิ.ย.นี้ หนุนใช้ระบบราง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รฟท. นำร่อง ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์’ ต้นแบบประหยัดพลังงาน พร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรี สำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและสายสีแดง ถึง 22 มิ.ย.นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เดินหน้าส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง เพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลก พร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรี ทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569

นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านระบบรางของประเทศ ได้เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบในทุกมิติ โดยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็น “สถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รองรับสถานการณ์พลังงานโลก และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง โดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดง ดังนี้

1. ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับ พร้อมบัตรจอดรถ เพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรี ได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 1, 4, 10 ,13 และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น 1

2. สำหรับสถานีรถไฟอื่น ๆ ผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคล ติดต่อที่สถานีรถไฟ เพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


นายเมธาพัฒน์ กล่าวว่า การรถไฟฯ ขอเชิญชวนประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการประหยัดพลังงานที่นำร่องภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ดังนี้
1. การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชานชาลาชั้น 2 โดยเปิดไฟก่อนขบวนรถเข้าเทียบ 10 นาที พร้อมเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าแบบสลับจุดในบางพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ทางเดินหลัก
2. การปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด–ปิด น้ำพุด้านหน้าสถานี เป็นช่วงเวลา 07.30–08.30 น. และ 17.30–18.30 น.
3. การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบ LED ครอบคลุมทั่วทั้งสถานี
4. การใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ควบคุมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Control) รวมถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง


อย่างไรก็ตาม รฟท. คาดว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม และหากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จะขยายแนวทางไปยังสถานีรถไฟหลักทั่วประเทศในระยะต่อไป

ทั้งนี้ โครงการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ต้นแบบการประหยัดพลังงาน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการรถไฟฯ ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต







