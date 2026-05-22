บ้านปู เปิดรับสมัคร! BC4C ปีที่ 15 “พลังดี ไม่มีดรอป” ชวนคนรุ่นใหม่สร้างกิจการเพื่อสังคม ชิงเงินทุนกว่าสามแสนบาท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลาย ร่วมกับ สถาบัน Change Fusion เปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) รุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: BC4C) ปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Energy of Possibility: พลังดี ไม่มีดรอป” พื้นที่ปล่อยของ ทดสอบศักยภาพ และช่วยต่อยอดแพชชันการทำธุรกิจที่เกิดผลกระทบเชิงบวกในสังคมได้จริง ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เงินทุน และแรงสนับสนุนจากเครือข่ายที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปต่อได้แบบไม่มีดรอป ผ่าน 2 โปรแกรมหลัก ได้แก่
•กระบวนการบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น (Incubation Program): สำหรับคนที่มีไอเดียและอยากเริ่มต้นทำกิจการเพื่อสังคม ช่วยปูพื้นฐานด้านธุรกิจ ค้นหาแนวทางในการสร้างรายได้ที่ใช่ไปพร้อมกับการกำหนดตัวชี้วัดทางสังคม พร้อมทุนสนับสนุนการทดลองตลาด ทีมละ 80,000 บาท และทุนต่อยอดธุรกิจทีมละ 250,000 บาท หากเป็นผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้าย
•กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration Program): สำหรับกิจการที่ต้องการขยายผลและเติบโตอย่างเป็นระบบ ผ่านการโคชชิ่งเชิงลึก (Precision Coaching) เพื่อยกระดับคุณภาพการเติบโต (Quality Growth) แบบเจาะจงตามบริบทของแต่ละกิจการ เสริมความพร้อมให้สามารถโตต่อได้อย่างยั่งยืน และโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่การพัฒนาโมเดลธุรกิจให้แข็งแรงและยั่งยืน การสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาด การตั้งเป้าหมายและวัดผลลัพธ์ทางสังคมอย่างชัดเจน ไปจนถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ นักลงทุน และพันธมิตร เพื่อช่วยต่อยอดกิจการและผลักดันการเติบโตในระยะยาว
ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี BC4C มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในประเทศไทย ผ่านการสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” ที่เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการในทุกช่วงการเติบโต โดยไม่จำกัดกรอบแนวคิดหรือประเภทธุรกิจ สะท้อนแนวคิดของบ้านปูที่เชื่อในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ ผ่านการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ ทดลอง และต่อยอดไอเดียสู่การลงมือทำจริง เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ แล้วตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2569 และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 19 มิถุนายน 2569 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางเพจเฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change หรือ
•Incubation Program: https://forms.gle/K2hwa8e9eUsfCyM36
•Acceleration Program: https://forms.gle/qe61aS7b9B5QPmLR9
สอบถามข้อมูล ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (BC4C) ได้ทาง
เฟซบุ๊ก: Banpu Champions for Change โทร. 087-075-4815 อีเมล banpuchampions@gmail.com
เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ดำเนินธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Next-Gen Mining (เหมืองยุคใหม่) US Closed-Loop Gas (ก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ) Power+ (ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง) Future Tech (เทคโนโลยีแห่งอนาคต) ในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลพลังงานที่มีความเสถียร สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม