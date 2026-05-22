CPF ร่วมสนับสนุนอาหารคุณภาพ ในงานประชุมสุดยอดด้านการวิจัย GRC 2026

ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม The 14th Global Research Council (GRC) Annual Meeting 2026
เวทีประชุมวิจัยระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ พร้อมเยี่ยมชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร นำคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดุสิตธานี
ทั้งนี้ CPF ร่วมสนับสนุนอาหารคุณภาพ ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม รับรองคณะทูต นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ ตลอดการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 18–22 พฤษภาคม 2569 สะท้อนศักยภาพอาหารไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมร่วมส่งต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยและขับเคลื่อนเป้าหมาย “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”