บ้านปู ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัทฯ เป็นตัวแทนวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจากกลุ่มบ้านปูเข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง