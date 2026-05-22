Triangle มั่นใจตลาดยาง EV ไทยโตแรง เปิดตัวยางใหม่ 5 รุ่น ดันยอดขายต่อเนื่อง

Triangle Tyre เดินหน้ารุกตลาดประเทศไทยเต็มรูปแบบ รับอานิสงส์อุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่เติบโตโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเตรียมเปิดตัวยางรถยนต์สำหรับ EV โดยเฉพาะอีก 5 รุ่นใหม่ภายในปีนี้ หวังต่อยอดการเติบโตในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง
Mr. Adrian Thio, General Manager Asia Pacific บริษัท Triangle Tyre Asia Pacific Pte Ltd เปิดเผยว่า Triangle Tyre ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2017 ปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายธุรกิจและตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง โดยใช้รูปแบบการบริหารงานผ่านทีมงานท้องถิ่นที่มีความเข้าใจตลาดในแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“รูปแบบการบริหารของ Triangle ที่เราเชื่อมั่นเรื่องระบบ Localization คือต้องเข้าใจตลาดในระดับท้องถิ่นเพราะแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพการแข่งขัน ที่ไม่เหมือนกัน” Mr. Adrian กล่าว
สำหรับการจัดงาน Triangle Dealer Conference ในประเทศไทยครั้งนี้ บริษัทมองว่าไทยเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของธุรกิจยานยนต์ในภูมิภาค โดยมีตัวแทนจำหน่ายจากหลายประเทศเข้าร่วม อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับงาน TyreXpo Asia Bangkok 2026 เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการดำเนินตลาด และมุมมองต่อทิศทางอุตสาหกรรมยางรถยนต์ร่วมกัน
Mr. Adrian กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ตลาดโลกที่ยังมีความผันผวนสูง การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างตัวแทนจำหน่ายถือเป็นปัจจัยสำคัญ ไม่เพียงช่วยสนับสนุนด้านการตลาดเท่านั้น แต่ยังทำให้บริษัทสามารถนำข้อมูลจากแต่ละตลาดไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
“ไม่ว่ายอดขายรถยนต์จะดีหรือไม่ดี ยางรถยนต์ยังเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ สิ่งสำคัญคือการมีสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค” Mr. Adrian กล่าว
ในส่วนของตลาดประเทศไทย Triangle เตรียมเดินหน้าสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพ มีช่องทางจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ Triangle ได้นำยางสำหรับรถยนต์ EV เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเป็นแห่งแรกนอกประเทศจีน และได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด โดยบริษัทมองว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงด้านการใช้งานยางสำหรับรถยนต์ EV ควบคู่กับสิงคโปร์ในภูมิภาคอาเซียน
“ตลาดรถยนต์ EV กำลังเติบโต และ Triangle ก็เติบโตไปพร้อมกัน เราจะมุ่งเน้นการพัฒนายางสำหรับรถ EV อย่างต่อเนื่อง แม้ความต้องการของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน แต่เราพร้อมเรียนรู้และพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดมากที่สุด” Mr. Adrian กล่าว
สำหรับการแข่งขันในตลาดยางรถยนต์ไทยที่มีความเข้มข้นสูง Mr. Adrian กล่าวว่า การเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
“Triangle พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานยุโรป และทดสอบผลิตภัณฑ์ในยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานระดับสูงของโลก สุดท้ายแล้วผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า สินค้าของเราคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายหรือไม่” Mr. Adrian กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในฐานะ “คู่ค้า” มากกว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทจะร่วมลงพื้นที่พบลูกค้า รับฟังความคิดเห็น และพัฒนาตลาดไปพร้อมกับพันธมิตรในแต่ละพื้นที่
สำหรับแผนธุรกิจในปีนี้ Triangle เตรียมเปิดตัวยางรถยนต์สำหรับ EV โดยเฉพาะอีก 5 รุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “E-Travel” ได้แก่ TH801, TM802, TS602, TS603 และ TV711 เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีความต้องการยางสมรรถนะสูงมากขึ้น ทั้งด้านความเงียบ ความทนทาน การลดแรงต้านทานการหมุน และการรองรับน้ำหนักของตัวรถ
ยาง EV รุ่นใหม่ของ Triangle ถูกพัฒนาโดยเน้น 3 คุณสมบัติหลัก ได้แก่ Long Mileage เพื่อเพิ่มระยะทางการใช้งาน, Ultra-Quiet เพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างการขับขี่ และ High Safety เพื่อเสริมความมั่นคงในการขับขี่และการเบรก รองรับลักษณะเฉพาะของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแรงบิดสูงและน้ำหนักมากกว่ารถยนต์ทั่วไป
ขณะเดียวกัน แม้สถานการณ์ต้นทุนทั่วโลกจะยังได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลก แต่บริษัทจะยังคงบริหารต้นทุนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวร่วมกัน
Mr. Adrian เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Triangle มีอัตราการเติบโตในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 30% และบริษัทตั้งเป้ารักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่ใช้กลยุทธ์ดั๊มสต็อกสินค้าเพื่อแข่งขันด้านราคา เนื่องจากมองว่าเป็นแนวทางที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดในระยะยาว
ช่วงท้าย Mr. Adrian กล่าวถึงผู้บริโภคชาวไทยที่ยังไม่เคยทดลองใช้ยาง Triangle ว่า บริษัทอยากเชิญชวนให้เปิดใจทดลองใช้งานด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสคุณภาพ สมรรถนะ และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์
“เมื่อได้ทดลองใช้แล้ว จะรู้ว่าคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอน” Mr. Adrian กล่าวทิ้งท้าย