เสร็จปี 70 ทช.เร่งขยายถนนสาย อย.3046 “จ.อยุธยา”เชื่อม อ.วังน้อย - อ.บางปะอิน เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน หนุนอุตฯ/ขนส่งภาคกลางตอนบน

ทช.เผย ปรับปรุงขยายถนนสาย อย.3046 จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อม อ.วังน้อย - อ.บางปะอิน กว่า 7.2 กม. คืบหน้าแล้ว 75% เร็วกว่าแผน ใช้งบ 619 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จในปี 2570 เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคให้มีความคล่องตัว เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม/ขนส่งของภาคกลางตอนบน
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3046 แยก ทล.309 - บ้านตลิ่งชัน อำเภอวังน้อย, บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณในการก่อสร้าง 619.600 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการลำเลียงสินค้า และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ภาคเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ ทางหลวงชนบทสาย อย.3046 เป็นสายทางที่มีปริมาณการจราจรทั้งรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุกขนาดใหญ่ สัญจรมากกว่า 12,000 คันต่อวัน ส่งผลให้ถนนมีสภาพชำรุดทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมกันระหว่างอำเภอวังน้อยกับอำเภอบางปะอินเข้าด้วยกัน โดยมีจุดเริ่มต้นของสายทางเชื่อมต่อกับทล.309 และจุดสิ้นสุดสายทางบรรจบ ทล.3056 ซึ่งปัจจุบันเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร มีช่องจราจรที่คับแคบ
ทช. จึงได้ทำการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยการก่อสร้างมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 7+250 ระยะทาง 7.250 กิโลเมตร โดยทำการก่อสร้างขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีไหล่ทาง พร้อมก่อสร้างสะพานกลับรถ 4 แห่ง และสะพานข้ามคลอง 1 แห่ง มีการทำระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 75 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างทาง, งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานขุดแต่ง/ดาดคอนกรีตคลองชลประทาน และงานไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งจะเปิดใช้ถนนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2570 จะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้อีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการก่อสร้าง ทช. ยังคงเข้มงวดและกำชับให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ รวมทั้งได้ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรการลดฝุ่น PM2.5 โดยให้เพิ่มรอบในการรดน้ำ จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในความเรียบร้อย พร้อมตรวจสอบรถ/เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันมลภาวะที่อาจกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกด้วย