เริ่มบริการ 22 พ.ค. นี้รฟท.ดัดแปลง “ตู้ละหมาด” พ่วงขบวนสายใต้ อำนวยความสะดวกเดินทาง”ชาวไทยมุสลิม”

“พิพัฒน์” ใส่ใจการเดินทางพี่น้องชาวไทยมุสลิม สั่งด้วย รฟท. ดัดแปลง “ตู้ละหมาด” พ่วงขบวนรถไฟสายใต้ อำนวยความสะดวกพี่น้องมุสลิมรับเทศกาลอีฎิ้ลอัดฮา เริ่มบริการตั้งแต่ 22 พ.ค. นี้
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบศาสนกิจระหว่างการเดินทาง ห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิม สั่งการด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดัดแปลง “ตู้ละหมาด” พ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้ เพื่อรองรับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมและใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนา เริ่มให้บริการ 22 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยและเข้าใจถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสำคัญ จึงได้มีข้อสั่งการเชิงรุกไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้เร่งดำเนินการดัดแปลงตู้โดยสารเพื่อจัดทำเป็น “ตู้ละหมาด” โดยเฉพาะ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ สะดวกสบาย และถูกต้องตามหลักการ โดยสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
พร้อมได้กำชับ รฟท. อย่างหนักแน่นในเรื่อง "มาตรการด้านความปลอดภัย" โดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวด จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งในสถานีและบนขบวนรถทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจรถไฟเพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทาง
ด้าน นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯรฟท. เปิดเผยว่า รฟท. ได้รับมอบนโยบายและข้อสั่งการโดยตรง ที่เน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในช่วงเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 นี้
รฟท. จึงได้ดำเนินการดัดแปลงรถโดยสารชั้น 3 ให้เป็นพื้นที่โล่ง กั้นผนังเป็นสัดส่วนจำนวน 4 ห้อง โดยแยกห้องสำหรับชายและหญิงอย่างชัดเจน พร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาด (สถานที่อาบน้ำละหมาด) เพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ โดยตู้ละหมาดดังกล่าวจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวนรถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา รฟท. ยังได้สำรองที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในขบวนรถไฟชั้น 3 สะท้อนถึงการดูแลผู้โดยสารทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
นอกเหนือจากการดูแลด้านศาสนกิจแล้ว ยังได้เตรียมพ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถเร็วที่ 173/174 กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อลดความแออัดบนขบวนรถในช่วงวันหยุดเทศกาล ซึ่งได้เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
สำหรับ วันอีฎิ้ลอัดฮา หรือ วันอีดใหญ่ เป็นเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลก เกิดขึ้นในเดือนซุลฮิจญะฮ์ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลาม มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการเสียสละและความศรัทธา เป็นวันที่ชาวมุสลิมจะรวมตัวกันเฉลิมฉลองและแบ่งปันความสุข การเพิ่มตู้ละหมาดในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจจากภาครัฐสู่ประชาชน