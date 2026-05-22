ขยาย 4 เลนแล้วเสร็จ! ทล. 4 ช่วงสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ถนนสายหลักเชื่อมสนามบินกระบี่ ขนส่ง-ท่องเที่ยวสะดวก

กรมทางหลวงขยาย ทล. 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 ระยะทาง 6.9 กม.ถนนสายหลักเชื่อมสนามบินกระบี่ ช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งหนุนท่องเที่ยวภาคใต้
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ปัจจุบัน สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 ระหว่าง กม.997+625 - กม.984+544 ระยะทาง 6.9 กิโลเมตร แล้วเสร็จ โดยก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 3 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร รวมทั้งก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง
สำหรับทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของจังหวัดกระบี่ที่เชื่อมไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาการจราจรติดขัด อีกทั้งมีปริมาณการจราจรสูงถึง 23,700 - 48,700 คัน/วัน
การก่อสร้างปรับปรุงขยายทางหลวงและแก้ไขปัญหาบริเวณทางแยกและจุดกลับรถ เพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจร และเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง รวมถึงลดระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่าง ๆ ของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่อีกด้วย