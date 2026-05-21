กทท. ร่วม"กรมศุล – NT" นำร่อง e-D/O ผ่าน THAI NSW ที่ท่าเรือกรุงเทพ หนุนโลจิสติกส์ดิจิทัล

กทท. ร่วมมือกรมศุลกากร และ NT เตรียมนำร่องใช้บริการใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ( e-D/O) ผ่านแพลตฟอร์มกลาง THAI NSW ที่ท่าเรือกรุงเทพในปี 69 จัด Workshop ซักซ้อมความพร้อมผู้ประกอบการ เชื่อมโยงข้อมูลสายเรือ ท่าเรือ และกระบวนการปล่อยสินค้า ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพบริการ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Workshop “สาธิตการใช้บริการใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delivery Order : e-D/O)” ผ่านแพลตฟอร์มกลางThailand National Single Window (Thai NSW) เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก้าวสู่ระบบโลจิสติกส์ไร้กระดาษ (Paperless Trade) และยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของประเทศ โดยมีนายนิติ วิทยาเต็ม รองอธิบดีกรมศุลกากร และ นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รวมถึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ผู้แทนสายเรือ ตัวแทนออกของ (Freight Forwarder) และผู้ใช้บริการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ทดลองใช้งานระบบ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อนใช้งานจริง ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท.
โดยท่าเรือกรุงเทพ เป็นท่าเรือนำร่องแห่งแรกในการเชื่อมโยงระบบ e-D/O ผ่านแพลตฟอร์มกลาง THAI NSW ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาบริการท่าเรือสู่ระบบดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมด้วยการมุ่งยกระดับการบริหารจัดการท่าเรือด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในทุกมิติภายใต้การบูรณาการการทำงานระหว่าง กทท. กรมศุลกากร และ NT ในการพัฒนาระบบ e-D/O และเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบงานของท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งขณะนี้ผ่านการทดสอบและเตรียมเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการภายในปีนี้
โดยระบบ e-D/O จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือ ท่าเรือ และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการปล่อยสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการรับสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดภาระด้านเอกสาร ลดขั้นตอนการติดต่อหลายหน่วยงาน ลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน พร้อมเพิ่มความคล่องตัวให้กับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของท่าเรือกรุงเทพ
อย่างไรก็ตาม การจัด Workshop ครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการจริง โดย กทท. มุ่งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง สามารถปรับกระบวนการทำงานให้สอดรับกับระบบ e-D/O และร่วมผลักดันการให้บริการท่าเรือสู่รูปแบบดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์การบริหารจัดการโลจิสติกส์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น