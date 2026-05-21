บีทีเอส จับมือ 10 พันธมิตร จัดคลินิกลอยฟ้า ณ สถานีบางหว้า 26-29 พ.ค.นี้

กลุ่มบริษัทบีทีเอส เดินหน้าส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมือง ผนึกกำลังร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลวิมุต, โรงพยาบาลหัวเฉียว, โรงพยาบาลซีจีเอช, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลมิตรประชา, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, บอดี้แอนด์มายด์ สหคลินิก, คลินิกเวชกรรมเครือรักประชา, และสมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 21 ภายใต้แนวคิด “Beyond The Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่...ในสไตล์คุณ” ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2569 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางหว้า (S12) โดยงานเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพฟรี ได้ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป และสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ภายในงาน
สำหรับธีมการจัดงานในปีนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตร เล็งเห็นว่าหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดี คือการเริ่มต้นดูแลตนเอง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา และวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง อาจทำให้หลายคนละเลยการดูแลสุขภาพ ดังนั้นการค้นหาแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน จึงเป็นเรื่องสำคัญ
เพื่อให้การใช้ชีวิต และการทำงาน สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัย โดยไฮไลต์สำคัญในวันเปิดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 21 พบกับเวทีเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Beyond The Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่...ในสไตล์คุณ” เป็นการถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพ และการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ จากวิทยากรต่างเจเนอเรชัน ได้แก่ คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (ป้าจิ๊) ต้นแบบผู้สูงวัยสุขภาพดีในวัย 75 ปี และคุณนภัสนันท์ ศรีสุทธิสรรค์ (เมย์ AF12) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายสุขภาพ และบิวตี้
โครงการคลินิกลอยฟ้าถือเป็นโครงการทางด้านสาธารณสุขเพื่อสังคม ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพ และคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
นอกจากการบริการทางการแพทย์แล้ว ภายในงานยังร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยเปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนรักษ์วิถีภาษีเจริญ และชุมชนเสนานิคม 2 ซึ่งเป็นชุมชนในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ และสินค้าชุมชน อาทิ ลูกประคบสมุนไพรแบบสดและแห้ง, น้ำมันนวดสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว เพลินพร้าวหวาน ตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศ สวนถาด สวนขวด เป็นต้น
สำหรับบริการตรวจสุขภาพที่สำคัญภายในงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 21 ที่กลุ่มพันธมิตร ได้จัดเตรียมมาให้บริการมีดังนี้
• ตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)
• ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
• ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือด
• ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)
• ตรวจระดับไขมัน
• ตรวจการทำงานไต และตับ
• X-Ray และตรวจสมรรถภาพปอด
• ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
• ตรวจมวลกระดูก
• ตรวจวัดสายตา ความดันลูกตา
• ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV Test
• ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
• ตรวจการได้ยิน
• การตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (BIA) สมรรถภาพกล้ามเนื้อ พร้อมให้คำปรึกษา โดยนักกายภาพบำบัด