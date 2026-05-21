“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”เปิดบริการจองโรงแรม-กิจกรรมทั่วโลก ในแพลตฟอร์มเดียว

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” ทรานส์ฟอร์มสู่แพลตฟอร์มเที่ยวครบวงจร ปักหมุดฟีเจอร์ใหม่ บริการจองโรงแรม-กิจกรรมทั่วโลก ฉลองเปิดตัวแจกส่วนลดทันที 10% วันนี้ – 31 พ.ค. 69
กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2569 – เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดตัวบริการจองโรงแรมและและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถจองบริการและวางแผนการเดินทางได้อย่างครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยสามารถจองโรงแรมและกิจกรรมท่องเที่ยวกับเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในราคาพิเศษ ระหว่างวันนี้ – 31 พฤษภาคม ผ่านทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com
นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการพาณิชย์และลูกค้าสัมพันธ์ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า ปัจจุบันนักเดินทางให้ความสำคัญกับความสะดวก ความยืดหยุ่น และประสบการณ์การเดินทางที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น (Personalized Travel) การเปิดตัวบริการจองโรงแรมและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินฯ จะช่วยยกระดับการวางแผนการเดินทางให้สะดวก ไร้รอยต่อ และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางดิจิทัล ครอบคลุมตั้งแต่การจองเที่ยวบิน โรงแรม บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง ร้านอาหาร ไปจนถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบครันภายในแพลตฟอร์มเดียว บริการดังกล่าวยังช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในตลาดการท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการเติบโตระยะยาวของสายการบิน ผ่านการต่อยอดบริการด้านการเดินทางที่หลากหลาย เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์และครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสาร
การเปิดตัวบริการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการเสริมความแข็งแกร่งด้านการให้บริการ และยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารให้สอดคล้องกับรูปแบบการเดินทางในปัจจุบัน ที่นักเดินทางให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และประสบการณ์การเดินทางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น สายการบินจึงมุ่งนำเสนอบริการที่สนับสนุนผู้โดยสารได้มากกว่าการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน พร้อมให้บริการด้านการเดินทางสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตลอดทุกช่วงของการเดินทาง การขยายบริการในครั้งนี้ยังตอกย้ำความตั้งใจของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์รูปแบบและวัตถุประสงค์การเดินทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น
สำหรับบริการจองโรงแรมและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาโรงแรมและกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายใน 8 ประเทศทั่วโลก ผ่านฟังก์ชันค้นหาและคัดกรองตัวเลือกตามจุดหมายปลายทาง ประเภทที่พัก ประเภทกิจกรรม และช่วงราคา ช่วยให้นักเดินทางสามารถออกแบบทริปได้อย่างตรงกับความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และงบประมาณของตนเองได้สะดวกและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
เพื่อฉลองการเปิดตัวบริการใหม่ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักเดินทางที่ทำการจองโรงแรมและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ผ่านเว็บไซต์ www.vietjetair.com เพียงกรอกรหัสโปรโมชัน “VZTRAVEL10” รับส่วนลดทันที 10% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ สำหรับการจองตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569