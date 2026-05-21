ขบ.เรียก”วอลโว่”แจงปัญหารถยนต์ไฟฟ้า รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ เรียกคืนทั้ง 1,668 คันในไทย- ระงับจดทะเบียนใหม่

“สิริพงศ์” สั่ง ขบ.เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดไฟไหม้ เรียก Volvo ชี้แจงรุ่น EX30 มีปัญหาแบตเตอรี่ ในไทยมี 1,668 คัน เรียกคืนทั้งหมด และระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันที จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชน กรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ สร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในวงกว้าง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าว และพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติของกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของตัวรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนน
โดยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาในเชิงวิศวกรรมของรถรุ่นดังกล่าว ซึ่งพบว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูง สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านชิ้นส่วนอะไหล่ และจะเริ่มดำเนินการเรียกคืน (Recall) รถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คัน เพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุด พร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องเสร็จสิ้นครบทั้ง 100%
โฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบด้านวิศวกรรมยานยนต์และความปลอดภัยของตัวรถที่จะนำมาวิ่งบนท้องถนน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ขับขี่และสาธารณชน โดยกรมการขนส่งทางบกได้ทบทวนผลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ (ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล UNR100) ของรถรุ่นดังกล่าว และดำเนินการระงับการจดทะเบียนรถใหม่สำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวทันที จนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขและผ่านการทดสอบจนปลอดภัย
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถ ซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคต จะไม่สามารถนำมาดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้น โดยการดำเนินการนี้จะมีผลเฉพาะกับรถยนต์รุ่นดังกล่าวที่จะจดทะเบียนใหม่ในอนาคตเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ กับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้ว
กรมการขนส่งทางบก ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กรมการขนส่งทางบกยึดถือความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงอันตรายในอนาคต ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง