“บางกอก แอดวานซ์ สหคลินิก” แตกไลน์สู่ Insole ผุดแบรนด์ “Cheetah” เจาะกลุ่มปรับสมดุลโครงสร้าง

“บางกอก แอดวานซ์ สหคลินิก” ด้านกระดูกและข้อ แตกไลน์สู่ ผลิตภัณฑ์ Insole ผุดแบรนด์ “Cheetah” เจาะกลุ่มปรับสมดุลโครงสร้าง ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงสูงอายุ ปีนี้มุ่งโรงเรียนนานาชาติ และออกบูท สร้างการรับรู้ พร้อมบุกรีเทลในสเต็ปต่อไป
นางปัทมา เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสินค้าแผ่นรองเท้า (Insole) เพื่อสุขภาพแบรนด์ ‘Cheetah’ เปิดเผยว่า ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทางบางกอก แอดวานซ์ สหคลินิก (Bangkok Advanced Clinics) ได้ให้บริการดูแลรักษาทางด้านกระดูกและข้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งพบว่าปัญหาต่างๆ ของผู้ป่วย สาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างร่างกายไม่สมดุล ทำให้เกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับกระดูกและข้อตามมา จึงเป็นที่มาของการทำแผ่นรองเท้าขึ้นมาซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด ซึ่งบริการนี้ทำมาแล้ว 6-7 ปี บวกกับประสบการณ์ตรงของตัวเอง ที่ลูกชายก็มีปัญหาต้องปรับสมดุลโครงสร้างด้วยเช่นกัน จึงได้มองหาวัสดุ ทำการวิจัย และพัฒนา ร่วมกับบางกอกแอดวานซ์สหคลินิก จนมาเป็น Insole หรือแผ่นรองเท้าภายใต้แบรนด์ Cheetah ขึ้นมา ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จะทำตลาดสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
สำหรับแผนกาาทำตลาดนั้น ‘Cheetah’ จะเน้นเชิงรุก ชูเป็นสินค้าแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพ จับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสำคัญและใส่ใจสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย หรือกลุ่มเน้นป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค
เบื้องต้นแผ่นรองเท้า ‘Cheetah’ วางแผนสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
1. บางกอก แอดวานซ์ สหคลินิก สำหรับกลุ่มผู้เข้ารับบริการรักษาเกี่ยวกับกระดูก และต้องการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายโดยไม่ผ่าตัด ผ่านการออกแบบและตัดแผ่นรองเท้าเฉพาะบุคคล (Tailormade) 2. การจัดกิจกรรมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์แผ่นรองเท้าไปยังโรงเรียนนานาชาติทั่วประเทศ ซึ่งอย่างหลังถือเป็นฐานกลุ่มเป้าหมายอันดับต้นของ ‘Cheetah’
โดย ‘Cheetah’ วางสินค้าในคอนเซปต์ ‘Every Step Shapes Your Future’ ต่อยอดมาจากจุดเริ่มต้นในครอบครัว ต้องการให้ลูกได้มีแผ่นรองเท้าดีๆ ใส่ไปโรงเรียน ก่อนขยายต่อถึงการสร้างแบรนด์สำหรับเด็กและคนรุ่นใหม่ โดยสื่อถึงความคล่องตัว การเคลื่อนไหว และการก้าวเดินอย่างมั่นคง
“Cheetah มองเห็นโอกาสการทำตลาดแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพในกลุ่มนักเรียนนานาชาติ จากปัจจัยสนับสนุนด้านความอิสระการสวมใส่รองเท้านักเรียน และ กำลังซื้อผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญกับรองเท้าที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายให้บุตรหลาน ที่ส่งต่อประสิทธิภาพการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเดิน วิ่ง ไปจนถึงการเล่นกีฬา” นางปัทมา กล่าว
สำหรับแผ่นรองเท้า Cheetah กำหนดราคาสินค้าในรูปแบบอัตราค่าบริการแบบเหมา (แพ็คเกจ) เริ่มตั้งแต่ 5,800-9,000 บาท (รวมค่าบริการทางการแพทย์) โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การวินิจฉัยโครงสร้างร่างกาย การปั๊มพิมพ์รอยเท้าเพื่อตัดเย็บแผ่นรองเท้า Cheetah (ใช้เวลาราว 2 สัปดาห์) จากนั้นติดตามผลการรักษาตั้งแต่ในเดือนแรก ไปจนถึง 8-12 เดือน
นอกจากนี้สินค้ายังตอบโจทย์ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. เด็กวัยแรกเกิดเริ่มมีพัฒนาการเคลื่อนไหวการเดิน และกลุ่มเด็กโต, 2. กลุ่มเป้าหมายคนทำงาน ที่มีอาการปวดหลังและต้องการรักษาสมดุลด้วยการปรับโครงสร้างร่างกาย และ 3.กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาโครงสร้างงกระดูกหรือร่างกาย เป็นต้น
อีกทั้ง Cheetah ยังมีแผนขยายสู่กลุ่มนักกีฬา เช่น กอล์ฟ และทุกประเภทกีฬาที่มีการลงน้ำหนักหรือใช้ร่างกายซ้ำๆ เป็นเวลานาน เนื่องจากกลุ่มนักกีฬามีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากโครงสร้างที่ไม่สมดุล และจำเป็นต้องดูแลร่างกายตั้งแต่ก่อนยังไม่เกิดอาการ
นางปัทมา กล่าวต่อว่า Cheetah ยังมีแผนขยายสู่รีเทลด้วย ในลักษณะคีออส ให้บริการทำแผ่นรองเท้าแบบใช้งานเพื่อสุขภาพ รวมถึงการผลิตรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแผ่นรองเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะรองเท้านักเรียน เพื่อรองรับความต้องการ และแก้ปัญหารองเท้านักเรียนในท้องตลาดทั่วไปที่มักมีพื้นรองเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า รวมถึงกรณีเมื่อต้องใส่แผ่นรองที่ปรับโครงสร้างเฉพาะบุคคลเข้าไป ที่ในรองเท้าไม่รองรับ จึงอาจไม่พอดีกับรองเท้าสำเร็จรูปทั่วไป การพัฒนารองเท้านักเรียนภายใต้แบรนด์ Cheetah จึงมุ่งออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นรองเท้าที่มีสเปกเฉพาะได้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และลดภาระของผู้ปกครองในการค้นหารองเท้าที่เหมาะสม
สำหรับรองเท้าเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์ดูแลโครงสร้าง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยข้อมูลอุตสาหกรรมระบุว่า ตลาดรองเท้าเพื่อสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 30,000–40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ย 5–7% ต่อปี โดยในประเทศไทย กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา.