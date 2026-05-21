กรมราง ครบรอบ 7 ปี กำกับมาตรฐานเชิงรุก คืนเชื่อมั่นประชาชน ระบบรางต้องปลอดภัย100%

กรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 7 ปี ”พิพัฒน์“ ชูพัฒนาระบบรางไทย กำกับดูแลเชิงรุก และตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย อย่างเข้มงวด คืนความมั่นใจผู้ใช้บริการ ระบบรางต้องปลอดภัย100%
วันที่ 21 พ.ค. 69 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในการเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง (ขร.) ครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 ว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีวิสัยทัศน์ผลักดันให้ระบบรางเป็นโครงข่ายหลักของประเทศ ทั้งในมิติของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมชื่นชม ขร. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ที่ทำหน้าที่วางรากฐานและสร้างมาตรฐานระบบรางของไทยให้เป็นรูปธรรมตลอด 7 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์เรื่องระบบการเดินรถที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นความท้าทายและบททดสอบสำคัญ เนื่องจากประชาชนผู้ใช้บริการได้ฝากความหวังและชีวิตไว้กับระบบราง จึงได้มอบนโยบายสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน คือ ความปลอดภัยคือมาตรฐานพื้นฐาน ต้องทำให้ได้ 100% และจะไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ ยกระดับสู่ การกำกับดูแลเชิงรุก โดยให้ ขร. เข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งรถไฟฟ้ามหานครและรถไฟระหว่างเมือง พร้อมนำเทคโนโลยี เช่น ระบบการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ มาควบคุมผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุ เพื่อคืนความเชื่อมั่นของประชาชนให้กลับมาโดยเร็วที่สุด และต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่า เมื่อใช้บริการระบบรางของไทยแล้ว คือความปลอดภัยขั้นสูงสุด
นายพิพัฒน์ กล่าวา จะเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนงบประมาณ และดูแลขวัญกำลังใจของบุคลากรกรมการขนส่งทางรางอย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์
ด้าน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขร. มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลักในการเดินทาง โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างไร้รอยต่อ ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่เป็นธรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีผลงานเชิงประจักษ์หลายด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานและความปลอดภัย ได้จัดทำมาตรฐานด้านระบบรางรวม 34 ฉบับ เพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลทิศทางเดียวกัน พร้อมติดตามประเมินและยกระดับคุณภาพสถานีอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณภาพการให้บริการ ให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนของประชาชน โดยนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงแก้ไขปัญหาค่าโดยสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ดียิ่งขึ้นและเป็นธรรม
ด้านกฎหมาย ผลักดันพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลระบบรางให้มีความชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับการพัฒนาระยะยาว
ด้านนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ อาทิ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (DRT Alert) ฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟเพื่อลดอุบัติเหตุ (DRT Crossing) และระบบออกใบอนุญาตดิจิทัล (e-License R) ซึ่งได้รับรางวัล Digital Government Award 2024
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบรางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นระบบขนส่งหลักที่มีความปลอดภัย ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงทุกการเดินทางได้อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน