สุดอั้น!เรือด่วนฯ ขึ้นราคา 1 บาท ธงส้ม ขยับเป็น 19 บาท เริ่ม 25 พ.ค. หลังดีเซลทะลุ 41 บาท/ลิตร

เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาท เรือธงส้ม ขยับเป็น 19 บาท เรือธงเหลือง 24 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ราคาอยู่ที่ 41.49 บาท/ลิตร เริ่มวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้น เป็นราคา 41.49 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาทจากอัตราเดิม มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 18 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 19 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 23 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 24 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
- เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 16 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 17 บาท
- เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 23 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 24 บาท
- เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 35 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 36 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 32 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 33 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป