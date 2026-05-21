ส่งท้าย BEM Art Learning Centre @ MRT สถานีพหลโยธิน ต่อยอดทักษะศิลปะ สร้างโอกาสสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วม Art Training ภายใต้โครงการ Art Learning Centre @ MRT สถานีพหลโยธิน ในคอร์สสุดท้ายของปี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านศิลปะให้แก่เยาวชนที่สนใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อความรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชน ผ่านการเรียนการสอนเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 เดือนจาก อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ ศิลปินสีน้ำระดับมาสเตอร์ และ อาจารย์พิษณุ วริรักษ์ อาจารย์พิเศษจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยตลอดหลักสูตรอาจารย์ทั้งสองท่านได้พัฒนาทักษะของน้องๆอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่พื้นฐานการวาดเส้น การวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ ไปจนถึงการฝึกกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่ช่วยต่อยอดไปสู่การสร้างผลงานอย่างมีเอกลักษณ์ และสามารถนำไปใช้พัฒนา Portfolio เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
นางสาวภูริชญา บุญลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี หนึ่งในผู้เรียน Art Training เล่าว่า “ความรู้และผลงานที่ได้จากการเรียนในคอร์สนี้ได้นำไปพัฒนาต่อยอดเป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อใช้ในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้มอบทั้งความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะอย่างรอบด้าน อาจารย์ได้ถ่ายทอดเทคนิคการฝึกวาดภาพในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการพัฒนาผลงานอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในการเรียนและชีวิตจริง ตลอดจนการทำงานในอนาคต”
ส่วน นางสาวภูษณิศา แก้วดีเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอมาตยกุล อีกหนึ่งคนที่นำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มเติมในพอร์ตโฟลิโอ เล่าว่า “ขณะนี้ผ่านการคัดเลือกเข้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขามีเดียอาร์ต เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้ค่อนข้างแตกต่างจากที่คิดไว้มาก เคยคิดว่าเป็นการติวเข้มศิลปะทั่วไปที่เน้นการฝึกวาดภาพตามแบบหรือจากวัตถุเป็นหลัก แต่พอได้เข้าร่วมจริงๆ ได้รับประโยชน์มากกว่าที่คิดเยอะมาก ทั้งอาจารย์และเพื่อนร่วมคลาสมีมุมมองทางศิลปะที่ค่อนข้างหลากหลาย ทำให้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อาจารย์สอนเทคนิคที่เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะเทคนิคการสังเกตซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในการวาดภาพ ได้ฝึกการมองสัดส่วน รายละเอียดของวัตถุแสงและเงา ทำให้มองวัตถุจริงได้ชัดเจนมากขึ้น เป็นการพัฒนาทักษะของตัวเองไปอีกขั้น”
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวเนศมาตา ลลิตอิงคโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เล่าถึงประสบการณ์จากการเรียนครั้งนี้ว่า “เนื้อหาที่ชอบมากเป็นพิเศษคือเรื่องสัดส่วน หลังจากที่อาจารย์สอนเทคนิคการตีกรอบ การเปรียบเทียบด้านซ้าย-ขวา และการจัดองค์ประกอบ ทำให้เข้าใจและสามารถนำมาปรับใช้กับผลงานจริงได้ดีขึ้นมาก ถือเป็นคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ฝึกฝนพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองได้”
กิจกรรม Art Training ภายใต้โครงการ Art Learning Centre @ MRT สถานีพหลโยธิน ถือเป็นการปิดท้ายท้ายคอร์สสุดท้ายของปีได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเยาวชนที่กำลังก้าวสู่เส้นทางสายศิลปะอย่างมั่นคงและมีทิศทางชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังตอกย้ำบทบาทของโครงการในการเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่ช่วยผลักดันความฝันและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้เติบโตต่อไปในอนาคต สามารถติดตามโครงการดีๆ เช่นนี้ได้จากเฟซบุ๊ค BEM Bangkok Expressway and Metro