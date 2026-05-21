กรมการค้าภายใน โชว์ศักยภาพทุเรียน-ผลไม้พรีเมียม ข้าวประณีต สุราชุมชนของไทย ผ่าน DIT Pavilion ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 มุ่งขยายตลาดมูลค่าสูง สร้างการเติบโตยั่งยืน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดแสดงศักยภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของไทย ภายใต้ “DIT Pavilion: Discover Thai Premium Fruit & Finest Rice” ในงาน THAIFEX–ANUGA ASIA 2026 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พ.ค. 2569 ณ ฮอลล์ 9 บูธ DD27 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยกทัพทุเรียนและผลไม้ไทยพรีเมียม ข้าวประณีต และสุราชุมชนคุณภาพจากทั่วประเทศ จัดแสดงศักยภาพสินค้าเกษตรไทยสู่สายตานักธุรกิจและผู้ซื้อจากทั่วโลก มุ่งขยายตลาดมูลค่าสูง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทย และยกระดับรายได้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทย ไปสู่สินค้าพรีเมียมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) โดยการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญระดับโลกในปีนี้ กรมฯ ได้จัดแสดงสินค้าภายใต้แนวคิด “Discover Thai Premium Fruit & Finest Rice” นำเสนอศักยภาพของผลไม้ไทยและข้าวคุณภาพสูงของประเทศสู่สายตานานาชาติ
ภายใน DIT Pavilion แบ่งการนำเสนอสินค้าออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ “Thailand: The Land of Tropical Fruits” นำเสนอผลไม้ไทยพรีเมียมทั้งผลสดและแปรรูป อาทิ ทุเรียน มะม่วง มังคุด มะพร้าว เงาะ และมะม่วงอบแห้ง “New Rice Economy” นำเสนอข้าวประณีตสายพันธุ์คุณภาพและข้าวทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 กข15 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมแดง และข้าวเหนียว กข6 รวมถึงโซนผลิตภัณฑ์สุราชุมชนจากข้าว ซึ่งสะท้อนการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง อาทิ แบรนด์เก้าหาง เพียว อัสดง มนต์เมืองน่าน บ่มโขว สุราสาลี ยักษ์ สบ๊ายสบาย และสาโทไทย โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจรวมกว่า 300 ล้านบาท
สำหรับผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงใน DIT Pavilion ภายในงานครั้งนี้ มีจำนวน 13 ราย ครอบคลุมกลุ่มผลไม้ ข้าวประณีต และสุราชุมชน ซึ่งล้วนเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพ พร้อมขยายตลาดสู่ระดับสากล และสะท้อนความหลากหลายของสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์โดดเด่น
นอกจากนี้ ภายใน DIT Pavilion ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ Celebrity Chef Show ตลอดทั้ง 5 วัน โดยเชฟชื่อดังของไทยจะร่วมรังสรรค์เมนูสร้างสรรค์จากทุเรียนและข้าวประณีต เพื่อสะท้อนศักยภาพวัตถุดิบไทยในมิติอาหารร่วมสมัยและอาหารนานาชาติ อาทิ เชฟพฤกษ์ สัมพันธวรบุตร เชฟณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ เชฟธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เชฟฐิติพันธุ์ จงยิ่งเจริญ และเชฟณัฐศิมาภรณ์ หลักไชย รวมถึงการสร้างสรรค์เครื่องดื่มและค็อกเทลจากสุราชุมชนไทย โดยบาร์เทนเดอร์ชั้นนำของประเทศ ในโซน “Discover Our Flavour” โดยภายในงานยังได้รับความสนใจจากผู้ติดตามชาวต่างชาติ มี NipponBoyz คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามกว่า 87.8K Followers เข้าร่วมชมบรรยากาศภายใน DIT Pavilion พร้อมชิมอาหารไทยที่ผ่านการรังสรรค์เป็นเมนูพิเศษจากวัตถุดิบเกษตรไทย ทั้งทุเรียน ผลไม้พรีเมียม ข้าวประณีต และผลิตภัณฑ์สุราชุมชน สะท้อนเสน่ห์ของอาหารไทยและศักยภาพวัตถุดิบไทยที่สามารถต่อยอดสู่เมนูร่วมสมัย เข้าถึงผู้บริโภคต่างชาติ และช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
“การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์ยกระดับสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะทุเรียน ข้าวประณีตหลากหลายสายพันธุ์ และสุราชุมชนที่ทำมาจากข้าวให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายการค้า และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพสินค้าไทยบนเวทีโลก ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายวิทยากร กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชม และเจรจาธุรกิจภายใน DIT Pavilion: Discover Thai Premium Fruit & Finest Rice ในงาน THAIFEX–ANUGA ASIA 2026 ได้ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเปิดจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปเวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 9 บูธ DD27 อิมแพ็ค เมืองทองธานี