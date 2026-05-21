DITP เปิด IDEA LAB รุ่น 9 ต่อยอดสินค้า-บริการด้วยเทคโนโลยี-นวัตกรรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดฉาก โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย หรือ IDEA LAB: Thai Brand Incubation Program รุ่นที่ 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "GAME ON! Riding Thai Wave" หวังพาสินค้าไทยและแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพทะยานสู่ตลาดโลก มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่สินค้าและบริการคุณภาพสูง สร้างอัตลักษณ์ด้วยการออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อคว้าโอกาสในตลาดใหม่ และได้รับการยอมรับจากตลาดสากลอย่างยั่งยืน
นายสุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สินค้าและบริการไทยนับได้ว่ามีต้นทุนที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ รสนิยม และคุณภาพ มีสินค้าหลายประเภทที่ตลาดทั่วโลกรู้จักและยอมรับ แต่โลกยุคนี้ การแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครทำสินค้าดีกว่าเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ว่าใครสื่อสารได้เร็วกว่า แม่นกว่า และสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคได้ลึกกว่า โครงการ IDEA LAB รุ่นที่ 9 ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ได้รับแนวทาง กลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์และการต่อยอดแบรนด์ในรูปแบบแคมเปญ โดยใช้ตลาดและผู้บริโภคเป็นตัวนำ (Market Driven & Consumer Centric) รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ปีนี้โครงการยังเปิดรับกลุ่มผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (Franchisor) เป็นครั้งแรก เพราะเชื่อว่า แฟรนไชส์ไทย คืออีกหนึ่งในกลไกที่ทรงพลังในการส่งออกตัวตนและวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลก แต่หลายแบรนด์ยังขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเติมเต็มในจุดนั้นแบบเฉพาะราย ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาแล้ว 8 รุ่น มีผู้ประกอบการที่ได้รับกลยุทธ์และคู่มือการสร้างแบรนด์เป็นรายบริษัทมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 128 รายเห็นชัดเจนว่าแบรนด์ที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน สามารถเติบโตได้จริงทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายของรุ่นที่ 9 คือทำให้ แบรนด์ไทย ไม่ใช่แค่ของดีที่ใครก็ไม่รู้จัก แต่กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่โลกต้องหันมามอง”
สำหรับโครงการ IDEA LAB รุ่นที่ 9 มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่สินค้าและบริการมูลค่าสูง การสร้างอัตลักษณ์ด้วยการออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) (2) ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ (3) ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทเจ้าของแบรนด์ (Franchisor) รวมถึงการส่งเสริมโอกาสต่อยอดทางการค้า ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์กับผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศ (Online Business Matching) และกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศ (Instore Promotion) ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าแบรนด์ไทยให้เกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นในสินค้า แบรนด์ไทย ขยายโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของผู้ประกอบการ และสามารถเติบโตสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโครงการเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์แบบองค์รวม (Holistic Branding) ในแง่มุมต่างๆ จากวิทยากรหลากหลายสาขา อาทิ AI-Powered Brand กลยุทธ์สร้างแบรนด์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดย สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล อุปนายกฝ่ายการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, สร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายด้วย AI โดย พิชฐญาณ์ โอสถเจริญผล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้าน Apercu, Online Momentum กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ในโลกดิจิทัล โดย ธนวัฒน์ มีสวัสดิ์ รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์, การสื่อสารแบรนด์เพื่อความยั่งยืน โดย จีรวัฒน์ วิริยะสกุลชัยพร กรรมการบริษัท เดอะ บอยลิ่ง ชริมพ์ จำกัด แบรนด์ร้านอาหารซีฟู้ดสไตล์ อเมริกัน Koong Tung, Insights for Growth กลยุทธ์ชนะใจผู้บริโภค โดย กล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ กลยุทธ์ออกแบบประสบการณ์แบรนด์ (Experiential Branding) โดย อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งหลังจากนี้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแบรนด์กับผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น ทั้งยังจะได้รับคู่มือกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เฉพาะรายที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแบรนด์ได้ต่อไป และสำหรับ 5 แบรนด์ไทยที่มีศักยภาพด้านการสร้างแบรนด์ระดับสูง แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ยังได้รับคำปรึกษาในการจัดทำ Brand Campaign เชิงลึกด้วย ผู้ประกอบการที่สนใจโครงการ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง เพจ Facebook : Ditpvaluecreation