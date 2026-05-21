“พิพัฒน์”นำผู้บริหารคมนาคม- รฟท.- ขสมก.ร่วมเคารพศพและแสดงความเสียใจครอบครัวผู้สูญเสีย

“พิพัฒน์”รวค. นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม การรถไฟฯ และ ขสมก. ร่วมเคารพศพ แสดงความเสียใจครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเต็มที่
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) นายเอก สิทธิเวคิน และนายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร และวัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าพบและกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และยืนยันว่ากระทรวงคมนาคม การรถไฟฯ และ ขสมก. พร้อมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง
ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพ และสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ณ วัดหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายก่อพงศ์ สุทธิกรณ์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางเอี้ยง มโนแจ่ม และวัดสวนสวรรค์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสงกรานต์ ดิษฐอั๊ง สารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานี และพนักงานการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางสาววิภารักษ์ เผ่าภูรี เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเช่นเดียวกัน กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าจะดูแลและติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม