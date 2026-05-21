Netflix เตรียมเปิดตัวแพ็กเกจ พร้อมโฆษณาในไทยปี 2570

Netflix ประกาศขยายบริการแพ็กเกจพร้อมโฆษณา (Ads Plan) ไปยังอีก 15 ประเทศใหม่ทั่วโลกในปี พ.ศ.2570 (ค.ศ. 2027) รวมถึงประเทศไทย เพื่อมอบทางเลือกแพ็กเกจที่เข้าถึงได้มากขึ้น
สำหรับสมาชิก ประเทศอื่น ๆ ที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม โคลอมเบีย เดนมาร์ก อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์
แพ็กเกจ Netflix พร้อมโฆษณายังคงมอบทุกสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบเกี่ยวกับ Netflix ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น พร้อมโฆษณาจำนวนเล็กน้อยระหว่างการรับชม โดยการขยายบริการครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับแบรนด์และผู้ลงโฆษณาในแต่ละประเทศ ในการเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมประสบการณ์โฆษณาที่ลื่นไหลและคมชัด
เอมี่ เรนฮาร์ด ประธานฝ่ายโฆษณาของ Netflix กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ขยายบริการ Netflix พร้อมโฆษณาไปยังอีก 15 ประเทศทั่วโลกในปี 2027 รวมถึงประเทศไทย สำหรับสมาชิก นี่หมายถึงทางเลือกในการรับชม Netflix ในราคาที่ตอบโจทย์มากขึ้น ขณะที่สำหรับผู้ลงโฆษณา นี่คือโอกาสในการเชื่อมต่อกับแฟน Netflix ทั่วโลกที่มีความสนใจและติดตามคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น เรามองเห็นโอกาสการเติบโตอีกมาก และเราตื่นเต้นอย่างยิ่งกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและรูปแบบแพ็กเกจจะมีการประกาศเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ธุรกิจโฆษณาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
Netflix เปิดตัวแพ็กเกจพร้อมโฆษณาครั้งแรกในปีค.ศ. 2022 ใน 12 ประเทศ โดยมอบความบันเทิงที่ไม่ควรพลาดในราคาที่คุ้มค่าสำหรับสมาชิก พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้กับแบรนด์และผู้ลงโฆษณา และเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น Netflix ก็เดินหน้าขยายบริการแพ็กเกจพร้อมโฆษณาไปยังสมาชิกในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน Netflix พร้อมโฆษณามีผู้ชมที่ใช้งานต่อเดือนทั่วโลกมากกว่า 250 ล้านคน โดยผู้ชมกลุ่มนี้มีการรับชมอย่างต่อเนื่อง โดยมากกว่า 80% ของสมาชิกแพ็กเกจโฆษณารับชมคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มทุกสัปดาห์
ในวันนี้ แพ็กเกจพร้อมโฆษณาของ Netflix ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมากกว่า 60% ของยอดสมัครสมาชิกใหม่ทั้งหมดในไตรมาสแรก Netflix ทำงานร่วมกับผู้ลงโฆษณามากกว่า 4,000 ราย เพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าจะสร้างรายได้จากโฆษณาราว 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีค.ศ. 2025
ทางเลือกความบันเทิงที่หลากหลายยิ่งขึ้น และพื้นที่ใหม่สำหรับแบรนด์
ด้วยคอนเทนต์ความบันเทิงที่ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลา Netflix กำลังต่อยอดสิ่งนี้ไปสู่พื้นที่โฆษณาคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น โดยในปีค.ศ. 2027 Netflix จะเปิดให้บริการพื้นที่โฆษณาใหม่ทั้งในพอดแคสต์และวิดีโอแนวตั้งทั่วโลก
Netflix ยังเดินหน้าขยายโอกาสด้านแบรนด์พาร์ตเนอร์ชิปบน Tudum เว็บไซต์แฟนอย่างเป็นทางการของ Netflix ซึ่งมียอดเข้าชมมากกว่า 24 ล้านครั้งต่อเดือน ผ่านคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟและสรุปเรื่องราวสำคัญที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด
Netflix ยังลงทุนพัฒนาและใช้งานเครื่องมือ AI มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเล่าเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์ และยกระดับประสบการณ์โฆษณาให้มีความสมจริง มีปฏิสัมพันธ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“เรามีเทคโนโลยีล้ำสมัย มีความบันเทิงคุณภาพทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ พอดแคสต์ และอีเวนต์ถ่ายทอดสด รวมถึงมีผู้ชมที่ตั้งใจรับชมและมีความผูกพันกับคอนเทนต์มากที่สุด เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริง และตอนนี้เรากำลังขยายธุรกิจโฆษณาไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ Netflix เพื่อพร้อมแข่งขันกับทุกคน” เอมี่ เรนฮาร์ด กล่าว