เกเตอเรด หนุนเทรนด์สุขภาพสายสปอร์ต เปิดตัวสูตรไม่มีน้ำตาล กลิ่นส้มซิตรัส”

เครื่องดื่มผสมเกลือแร่ “เกเตอเรด” โดย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าตอกย้ำการเป็นแบรนด์เครื่องดื่มสำหรับสายสปอร์ตที่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เกเตอเรด สูตรไม่มีน้ำตาล กลิ่นส้มซิตรัส” ไม่มีแคลอรี ที่พัฒนาขึ้นจากอินไซต์ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลและแคลอรีในชีวิตประจำวัน พร้อมช่วยเติมความสดชื่นและอิเล็กโทรไลต์ระหว่างการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสปอร์ตที่มองหาความสมดุลระหว่างการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และการเลือกเครื่องดื่มที่ให้ความอร่อย สดชื่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาล
การเปิดตัว เกเตอเรด สูตรไม่มีน้ำตาล กลิ่นส้มซิตรัส ในครั้งนี้ สอดรับกับเทรนด์ Health and Wellness ที่ยังคงเป็น แรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทย โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น และมีพฤติกรรมการบริโภคเชิงใส่ใจสุขภาพ (Health-conscious consumption) ที่มุ่งหาสมดุลระหว่างความอร่อยและการดูแลร่างกาย (Permissible indulgence) โดยไม่จำเป็นต้อง “งด” แต่เลือก “ลด” โดยเฉพาะการลดปริมาณน้ำตาล และหันไปเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Better-for-you options มากขึ้น
ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคด้านสุขภาพและการออกกำลังกายยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 คนไทยกว่า 44.4% ออกกำลังกายเป็นประจำ ส่งผลให้ธุรกิจฟิตเนสเติบโตสูงถึงประมาณ 18% ในปี 2568 โดยการออกกำลังกายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทยในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคจะหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่ยังคงต้องการ “ความอร่อย” ควบคู่ไปกับการควบคุมแคลอรี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกาย ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณน้ำตาลและพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน เกเตอเรด สูตรไม่มีน้ำตาล กลิ่นส้มซิตรัส จึงถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบไม่มีแคลอรี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเติมความสดชื่นระหว่างการออกกำลังกาย โดยไม่เพิ่มภาระน้ำตาลและแคลอรีส่วนเกิน
นายยุทธนา จิตจรุงพร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราเห็นแนวโน้มการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของผู้บริโภคในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ความตระหนักเรื่องการลดการบริโภคน้ำตาลยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกาย ภายใต้กลยุทธ์ในการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เกเตอเรดมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยยึดความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแกนหลัก เพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการเติมความสดชื่นและการชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียจากการออกกำลังกายและสปอร์ตไลฟ์สไตล์ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาทางเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลและไม่มีแคลอรี โดยยังคงอร่อยแบบไม่รู้สึกผิด”
เครื่องดื่มผสมเกลือแร่ “เกเตอเรด สูตรไม่มีน้ำตาล กลิ่นส้มซิตรัส” และไม่มีแคลอรี ชวนคนไทยสปีดอัพทุกก้าวของการออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด “ไปต่อ ไม่พอแค่นี้” พร้อมเติมความสดชื่นได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง เล่นฟุตบอล หรือกิจกรรมแอคทีฟกลางแจ้ง เกเตอเรดพร้อมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของร่างกายในทุกการเคลื่อนไหวด้วยการช่วยเติมเกลือแร่และคืนกลับอิเล็กโทรไลต์ที่สูญเสียไป วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในรูปแบบขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร ราคา 25 บาท ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ