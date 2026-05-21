“เซเว่น อีเลฟเว่น” ดัน All Select สู่กาแฟ Specialty Coffee เปิดตัว ‘เก่ง หฤษฎ์’ พรีเซนเตอร์คนแรก พร้อมเมนูใหม่

นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพและที่มาของกาแฟมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเรื่องรสชาติ แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และประสบการณ์การดื่มที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
“All Select ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดกาแฟพรีเมียมที่เข้าถึงได้ โดยเลือกใช้เมล็ดกาแฟอาราบิกา 100% นำเข้าจากประเทศโคลอมเบีย ผ่านกระบวนการคั่วอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์ในมาตรฐาน Specialty Coffee แต่ยังคงจำหน่ายในราคาที่เข้าถึงง่าย” นายทัพพ์เทพกล่าว
นอกจากเมนูกาแฟแล้ว All Select ยังขยายทางเลือกให้ผู้บริโภคด้วยเครื่องดื่ม non-coffee อย่าง “มัทฉะลาเต้” ที่คัดสรรคุณภาพในระดับเดียวกัน สะท้อนความตั้งใจของเซเว่น อีเลฟเว่น ในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
สำหรับปี 2026 แบรนด์ All Select เตรียมสร้างประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปิดตัว “เก่ง-หฤษฎ์” เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ ด้วยภาพลักษณ์อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเข้าถึงง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการให้กาแฟคุณภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่
พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวเมนูใหม่ “Foamy Milk Coffee” กาแฟเนียนนุ่ม หอมละมุน ผสานรสชาติคาราเมลและถั่วอย่างลงตัว ดื่มง่าย ให้สัมผัสกลมกล่อมในทุกแก้ว ในราคาเพียง 80 บาท
ภายในงาน “All Select Everyday Specialty with Keng Harit” ยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับและสมาชิก All Member ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งบาร์ชิมกาแฟ มุมถ่ายภาพ โฟโต้บูท และกิจกรรมอินเตอร์แอ็กทีฟต่าง ๆ ที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและการมีส่วนร่วม ตอกย้ำบทบาทของเซเว่น อีเลฟเว่น ในการส่งมอบมากกว่าความสะดวกสบาย แต่ยังรวมถึงประสบการณ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในทุกวัน