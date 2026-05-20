เจออีกฉี่ม่วง 2 ราย!ตรวจสารเสพติดพนักงานรถไฟ วันที่ 2 เจอ“คนขับรถไฟ-คนคุมกั้นถนน" สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่

จากกรณี พนักงานขับรถไฟขบวน 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ที่ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย 3-30 (สาย206) รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณ จุดตัดทางรถไฟถนนอโศก-ดินแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 รายและผู้บาดเจ็บ 30 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางราง ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับ "พนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถ" รวมถึง "พนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย" เช่น พนักงานกั้นถนน พนักงานประแจ ทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัด โดยใช้มาตรการ "Zero Tolerance" (ต้องเป็นศูนย์เท่านั้น)
รายงานข่าวแจ้งว่า หน่วยแพทย์ของ รฟท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ และฝ่ายการช่างกล ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 157 ราย ผลตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ 0 ราย แอลกอฮอล์ในลมหายใจ 0 ราย
แบ่งเป็น 1. ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถมีผู้เข้ารับการตรวจ 50 ราย (ชาย 47 ราย หญิง 3 ราย)
2. ฝ่ายการช่างกล มีผู้เข้ารับการตรวจ 107 ราย (ชาย 107 ราย)
ส่วนวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานผลการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ โดยหน่วยแพทย์ของ รฟท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ของผู้ปฏิบัติงานที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รวม 141 ราย
1.ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (นายสถานี , พนักงานควบคุมการเดินรถ , พนักงานกั้นถนน, พนักงานด้านความปลอดภัยฯ) มีผู้เข้ารับการตรวจ 72 ราย (ชาย 61 ราย หญิง 11 ราย)
2.ฝ่ายการช่างกล (พนักงานขับรถ) มีผู้เข้ารับการตรวจ 69 ราย (ชาย 69 ราย )
ปรากฎว่า มีตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ 2 ราย (พนักงานขับรถ โรงรถจักรบางซื่อ 1 ราย , พนักงานกั้นถนน 1 ราย)
ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ 139 ราย และ ไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 141 ราย
ซึ่งตามระเบียบ ผู้ตรวจพบสารเสพติด จะถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ทันที