สมุทรปราการส่งต่อมนตร์เสน่ห์เมืองปากน้ำ ผ่านสินค้า GI และอาหารท้องถิ่นในงาน “PAKNAM FIN FOOD GOOD FAIR”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้ายกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น จัดงาน “PAKNAM FIN FOOD GOOD FAIR” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายใต้โครงการ “ยกระดับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (GI) สมุทรปราการ ปี 2569” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำเสนอสินค้าคุณภาพ เชื่อมโยงสู่ตลาดสมัยใหม่ พร้อมสร้างการรับรู้สินค้า GI ของจังหวัดให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้นชูอัตลักษณ์ “เมืองปากน้ำ” ผ่านรสชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในงาน เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรปราการมีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรทางทะเล และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบสินค้า GI และสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

“สมุทรปราการ หรือเมืองปากน้ำ เป็นพื้นที่ปลายแม่น้ำเจ้าพระยาและติดอ่าวไทย จึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำและการเกษตร ส่งผลให้เกิดสินค้าอัตลักษณ์ที่มีชื่อเสียง ทั้งปลาสลิด กุ้ง หอย ปลากะพง รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน” นายณัชวันก์กล่าว

ดันสินค้า GI เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน
ภายในงานมีการนำสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ปลาสลิดบางบ่อ มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ และปลากะพงสองน้ำสมุทรปราการ รวมถึง “กะปิคลองด่าน” ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียม
ผลักดันขึ้นทะเบียน GI ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า BCG สินค้า SME สินค้า OTOP และสินค้าดีเด่นจากผู้ประกอบการในพื้นที่มาร่วมออกบูธอย่างคึกคัก เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการฐานราก
“การผลักดันสินค้า GI ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มมูลค่าสินค้า แต่ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ช่วยรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น และต่อยอดภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติม

“PAKNAM FIN FOOD GOOD FAIR” เวทีถ่ายทอดเรื่องราวเมืองปากน้ำ
นายณัชวันก์ กล่าวอีกว่า งาน “PAKNAM FIN FOOD GOOD FAIR” ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเสน่ห์ของเมืองปากน้ำ ผ่านรสชาติ คุณภาพ และความพิถีพิถันของสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับสินค้า GI ของจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับพิธีเปิดงานจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สะท้อนถึงพลังของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานรากสู่ตลาดเมืองกรุงอย่างแท้จริง 












































