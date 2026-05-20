WP Energy เปิด 5 กลยุทธ์ ดันไทย “เมืองหลวงสตรีทฟู้ดโลก”

เวิลด์แก๊สจัดงานเทศกาลอาหาร The Best Thai Street Food by Worldgas 2026เดินหน้าสร้าง ‘Food Ecosystem’ ดันไทยสู่ “เมืองหลวงสตรีทฟู้ดโลกขยายโอกาสทางเศรษฐกิจผ่าน Soft Power ด้วยเสน่ห์และคุณค่าอาหารไทย
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “WP Energy มุ่งเน้นการสร้าง ‘Food Ecosystem’ แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งการให้ความรู้อย่างเข้มข้นในการสร้างเครือข่ายชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐาน และการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ธุรกิจอาหารของคนไทย สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมีคุณภาพในระยะยาว ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักขององค์กร ในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
“เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการ WP Energy ได้วางกลยุทธ์ “Food Ecosystem Framework” ภายใต้ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) Knowledge: การให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจ 2) Network: การเชื่อมโยงพันธมิตร 3) Infrastructure: โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ปลอดภัย 4) Sustainability: การสร้างความเติบโตในระยะยาว และ 5) Opportunity: การสร้างเวทีให้ร้านค้าได้แสดงศักยภาพ กรอบการดำเนินงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการ ที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่ผันผวนและการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นพันธมิตรที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “หากผู้ประกอบการแข็งแรง ธุรกิจพลังงานก็จะเติบโตอย่างมั่นคง ไปพร้อมกัน” นางสาวชมกมล กล่าว
การจัดงาน “The Best Thai Street Food by Worldgas 2026” “สุดยอดเทศกาลอาหารริมทางแห่งปี ณ ลาน พาร์ค พารากอน ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคมที่ผ่านมาครั้งนี้ ถือเป็นการมุ่งยกระดับ “อาหารไทย” ให้เป็นหนึ่งในพลังสำคัญของ Soft Power เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่เวทีโลก โดยตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “เมืองหลวงแห่งสตรีทฟู้ดโลก” ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ของอาหารริมทางในแบบต้นตำรับ ทั้งในด้านเอกลักษณ์และรสชาติ พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานสตรีทฟู้ดไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล รวมถึงช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก เราพร้อมที่จะเดินสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย เพื่อตอกย้ำว่าเวิลด์แก๊สคือพลังงานที่อยู่เคียงข้างความอร่อย และร่วมสร้างโอกาสให้แก่คนไทยทุกคนอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสร้างมิติใหม่ให้แก่สตรีทฟู้ดไทยในฐานะความภาคภูมิใจที่คนทั่วโลกต้องลิ้มลอง
นายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ คือการมอบ “รางวัล Worldgas Awards” ให้กับ 20 สุดยอดร้านอาหารริมทาง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องร้านสตรีทฟู้ดที่โดดเด่นทั้งด้านรสชาติ คุณภาพ มาตรฐาน และความสม่ำเสมอ โดยกระบวนการคัดเลือกผสานการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายมิติ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างรอบด้านและโปร่งใส เริ่มจากการใช้ AI วิเคราะห์รีวิวและเสียงตอบรับบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอดทั้งปี ควบคู่กับการลงพื้นที่ประเมินจริงแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Blind Visit) ก่อนคัดเลือกเหลือ 73 ร้านค้า และเปิดให้ผู้บริโภคกว่า 6,000 คนมีส่วนร่วมในการโหวต พร้อมประกอบการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมอบรางวัลที่น่าเชื่อถือและสะท้อนคุณภาพของร้านอาหารไทยได้อย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐาน Street Food ไทยสู่เวทีสากลอีกด้วย โดยปีนี้มีร้านที่ได้รับรางวัลครอบคลุมหลากหลายประเภทอาหาร อาทิ
• ประเภทข้าว ได้แก่ ประจักษ์เป็ดย่าง, ข้าวมันไก่เจ๊ยี วัดสระเกศ, นิยมโภชนา ฯลฯ
• ประเภทเส้น ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ๊เค็ง เจ๊งิ้ม, ลิ้มเล่าซา
• ประเภทของหวาน ได้แก่ บัวลอยแม่สุวรรณ์, ทับทิมกรอบแม่ดวงพร, ขนมครกเข้าวัง
• ประเภทอื่นๆ ได้แก่ หอยทอดนายเล็ก น้ำตกพลิ้ว, หมูปิ้งสูตรอากง เสาชิงช้า, เจ๊นิดปลาหมึกย่าง, เจ๊ยุ้ยเผือกทอด, ส.หน้าวัง
• ประเภทฮิตติดกระแส ได้แก่ Nood’s, ป้านีกุ้งแช่น้ำปลา,พงเพชรสุกี้&ย่างให้, มาม่ามะเดี่ยววับวาว ฯลฯ พร้อมพบกับร้านอาหารริมทางอร่อยระดับมิชลิน ได้แก่ เจ๊กทศ, บุญเลิศ, ชวนคิทเช่น, ครัวอัปษร, ข้าวซอยลำดวนฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ ฯลฯ
“ในการจัดงานในครั้งนี้ WP Energy ยังได้ให้ความสำคัญยังให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน (ESG) ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจโลก แต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมสตรีทฟู้ดไทย ให้ได้รับการยอมรับในฐานะร้านอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากล”
นอกจากนี้ เพื่อปิดท้ายงานด้วยกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “Worldgas ReTurn” โดยนำถุงกระสอบที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งภายในงานจำนวนกว่า 300 ใบ มาทำกิจกรรมส่งต่อให้แก่ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไป เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
“กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการร่วมสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลในระยะยาวร่วมกันทุกภาคส่วน ” นายนพวงศ์ กล่าว