พลังงานแจงDSIเรียก6โรงกลั่น ไม่เกี่ยวกักตุนน้ำมัน จ่อปลดล็อกส่งออกน้ำมันเจทมิ.ย.นี้

พลังงานย้ำดีเอสไอเรียก 6 โรงกลั่น เอาผิดเรื่องกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบ ไม่ใช่ข้อหากักตุน จ่ออนุมัติส่งออกเฉพาะน้ำมันอากาศยานได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ แก้ปัญหาลดปัญหาน้ำมันล้นคลัง
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมออกหมายเรียก 6 โรงกลั่นเข้าพบภายในสัปดาห์หน้าว่า การเรียกพบครั้งนี้ ไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมัน แต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
โดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมัน ซึ่งเดิมกรมฯใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการปลอมปน สามารถสาวไปยังต้นทางของปัญหาได้
สำหรับการกรอกข้อมูล จะให้กรอกทั้ง 8 รายการอยู่แล้ว มีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่มาตรการใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจพบการกรอกข้อมูลไม่ครบในหลายกรณี กระทั่งเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้เห็นว่า เอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นได้
“เมื่อพบว่ามีการกระทำผิด ภาครัฐก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้อยู่แล้ว สำหรับบทลงโทษนั้น หากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 10 มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนความผิดตามมาตรา 7 มีโทษหนักขึ้น คือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 2 ปี”
นายสราวุธ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยาน (เจท เอ 1 ) เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศ โดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อน หากมีปริมาณเกินกว่าระดับที่กำหนด จึงจะสามารถพิจารณาส่งออกได้
"เบื้องต้นมีหลายประเทศที่มีความต้องการนำเข้าน้ำมันอากาศยานจากไทย ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งบางประเทศได้มีหนังสือแสดงความสนใจมายังไทยอย่างเป็นทางการแล้ว คาดว่า ภายในเดือนหน้าอาจเริ่มส่งออกน้ำมันอากาศยานได้ จะช่วยชะลอปัญหาน้ำมันดีเซลล้นระบบ และทำให้โรงกลั่นสามารถเดินเครื่องผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะต่อไป "
ปัจจุบันไทยมีความต้องใช้ดีเซล และน้ำมันอากาศยาน (เจท เอ 1) อยู่ที่ 70 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ประเทศต้องมีปริมาณสำรองน้ำมันรวม 300 ล้านลิตร หรือประมาณ 17-20 วัน ถึงจะปลอดภัย เพราะฉะนั้นกำลังผลิตน้ำมันเจท เอ 1 มีส่วนที่เกินจากปริมาณสำรอง จะอนุญาตให้ส่งออกได้ เช่น เดิมมีการส่งออกลาว เมียนมา และล่าสุด เวียดนาม กับฟิลิปปินส์ ได้ทำหนังสือมาขอซื้อก็พิจารณาในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วย