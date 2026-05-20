สบพ.ขึ้นแท่นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรัฐด้านการบินของประเทศ สะท้อนมาตรฐานหนุนไทย ฮับฝึกอบรมระดับโลก

“ภัทรพงศ์” เผย “สถาบันการบินพลเรือน” ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรัฐด้านการบินของประเทศ ปี 2568 จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) สะท้อนการพัฒนาหลักสูตรผลิตบุคลากร หนุนไทยสู่ศูนย์กลางการบินและฝึกอบรมระดับโลก
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขอแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในโอกาสได้รับการจัดอันดับให้เป็น “มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำด้านการบินที่คนอยากเรียนมากที่สุดของประเทศ ประจำปี 2568” (The Most Popular Universities in Thailand 2025) ในสาขาการบิน/ธุรกิจการบิน/เทคโนโลยีการบิน หมวดมหาวิทยาลัยรัฐ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) โดยในปี 2568 สบพ. สามารถขยับขึ้นสู่อันดับ 1 จากเดิมอันดับ 2 ในปี 2567 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและคุณภาพการจัดการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า 65 ปีของ สบพ. ที่ได้เดินหน้าผลิตบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมการบินอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล World-Class Aviation Training Hub ทั้งการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน การจัดหาเครื่องบินฝึก เครื่องฝึกบินจำลอง และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงระบบการศึกษา การฝึกงาน และการจ้างงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการหมุดหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) และศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการบินระดับโลก ตามแนวทางนโยบาย 6 ด้านหลักที่ได้มอบไว้
ปัจจุบัน สบพ. เป็นสถาบันการศึกษาด้านการบินระดับแถวหน้าของภูมิภาค โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานสำคัญระดับโลก ได้แก่ การรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินและศูนย์ทดสอบมาตรฐานยุโรป (Foreign EASA Part-147) จากองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) แห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงได้รับการรับรองหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับการรับรองนี้ สมาชิกโครงการระดับสูงสุด Trainair Plus (Platinum Member) ซึ่งมีเพียง 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชีย และเป็น 1 ใน 12 แห่งจากสถาบันการบินทั่วโลก
“คน สบพ.” คือกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ด้วยองค์ความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ระดับสากล โดย สบพ. มีรากฐานที่แข็งแกร่งในการผลิตนักบิน ช่างอากาศยาน ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ และบุคลากรด้านความปลอดภัยการบิน ซึ่งมีการปรับโฉมใหม่ของศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเร็ว ๆ นี้ จะยิ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า สบพ.ได้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก และสบพ. ยังเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมถึงหลักสูตร Reskill/Upskill เพื่อรองรับเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่และอนาคต อาทิ Drone, eVTOL (อากาศยานไฟฟ้าขึ้น-ลงทางดิ่ง), Seaplane (เครื่องบินทะเล), Aviation Cybersecurity และ Airport Digital Management ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันคนไทยไปสู่ตลาดการบินโลกเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
สำหรับเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) ผู้ทำการจัดอันดับในครั้งนี้ เป็นแพลตฟอร์มแนะนำสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย โดยโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม "The Most Popular Universities in Thailand 2025" มีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวด 3 ด้าน ได้แก่ 1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ (เก็บข้อมูลช่วง พ.ค. - ธ.ค. และประกาศผลช่วง ก.พ. - เม.ย. ของทุกปี) 2. แบ่งกลุ่มข้อมูลตามประเภทมหาวิทยาลัย (รัฐ, เอกชน, ราชภัฏ) และ 3. เจาะลึกตามหมวดความสนใจของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาชีพ