DITP ยกระดับผลไม้ไทยสู่เวทีโลก โชว์ศักยภาพผลไม้สด–แปรรูป พร้อมเปิดเจรจาธุรกิจ ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับศักยภาพผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก ผ่านนิทรรศการ Thailand: The Land of Tropical Fruits หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 พร้อมจัดคูหาเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการที่คว้ารางวัล Agri-Export Star Pitching Challenge เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดสากล
การจัดนิทรรศการ Thailand: The Land of Tropical Fruits ครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2569 ที่มุ่งผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในระดับสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายคือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลไม้ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในนิทรรศการนี้จะนำเสนอศักยภาพของผลไม้ไทยในหลายมิติ ตั้งแต่ผลไม้สดที่มีคุณภาพ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งด้านรสชาติ คุณภาพ คุณประโยชน์ ความสะดวกในการบริโภค และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดวัตถุดิบทางการเกษตร ของผลไม้เขตร้อนยอดนิยมของไทยมากมาย อาทิ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าว มะม่วง สับปะรด กล้วย ส้มโอ เงาะ ทั้งในรูปแบบผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง เครื่องดื่ม ขนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ รวมถึงเมนูสร้างสรรค์ที่สะท้อนศักยภาพผลไม้ไทยในการพัฒนาเป็นสินค้าที่สอดรับกับแนวโน้มการบริโภคของตลาดโลก
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญ คือ คูหาเจรจาธุรกิจสินค้าผักและผลไม้สดและแปรรูปจากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้สดยอดเยี่ยม และผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้แปรรูปยอดเยี่ยม จากกิจกรรม Agri-Export Star Pitching Challenge ซึ่งมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
ในคูหานี้ จะมีผักผลไม้สดและแปรรูปที่สะท้อนแนวคิดการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อาทิ ทุเรียนสดแช่แข็ง เฟรนช์ฟรายส์ทุเรียน ลาซานญาทุเรียน ข้าวเหนียวทุเรียน บานาน่าป็อป ขนมอบกรอบจากกล้วยหอมทอง ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย ตลอดจนเครื่องดื่มและน้ำผลไม้แปรรูปชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างความแตกต่างในตลาดโลก พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อและผู้นำเข้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี โดยเปิดเจรจาธุรกิจในวันที่ 26–29 พฤษภาคม 2569 เจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–18.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Thailand: The Land of Tropical Fruits ได้บริเวณหน้าอาคารชาเลนเจอร์ 2 หมายเลขคูหา 2-FY03 และร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Agri-Export Star Pitching Challenge ได้ภายในอาคารชาเลนเจอร์ หมายเลขคูหา 2-CC57