ซีพี มอบรางวัล “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ครั้งที่ 6 เชิดชู 7 พนักงานต้นแบบ ช่วยเหลือผู้อื่นทันทีในทุกสถานการณ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เดินหน้าตอกย้ำการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ซึ่งไม่เพียงเป็นเวทีเชิดชูพนักงานผู้ทำความดี แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมการคิดดี ทำดี และกล้าลงมือช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดขึ้นจริงในทุกจังหวะของการทำงานและการใช้ชีวิต ล่าสุดจัดพิธีมอบรางวัล “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ครั้งที่ 6 ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อยกย่องพนักงานต้นแบบจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์, ซีพี แอ็กซ์ตร้า, ทรู คอร์ปอเรชั่น, ซี.พี. แลนด์, ซีพีแรม และเอเชีย เอรา วัน รวม 7 รางวัล สะท้อนให้เห็นว่า “ความดี” ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแนวคิด แต่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์จริง ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การดูแลผู้อื่นในยามฉุกเฉิน การยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และการบริการที่เหนือความคาดหมาย โดยพิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นควบคู่กับการประชุมสัมมนา “วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติการ” โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากทั้งในประเทศไทยและบริษัทในเครือฯ ทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 500 คน พร้อมถ่ายทอดสดไปยังทุกภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรเครือซีพีทั่วโลกได้ร่วมรับรู้ ชื่นชม และส่งต่อแรงบันดาลใจจากเรื่องราวความดีของเพื่อนพนักงาน อันเป็นการขยายผลจาก เรื่องราวของพนักงานต้นแบบไปสู่การสร้างพลังร่วมของทั้งองค์กร
ทั้งนี้ โครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” มีจุดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการส่งเสริมและผลักดันวัฒนธรรมองค์กรแห่งความดีให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าความดีไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือการร่วมมือกันลงมือทำจากสิ่งเล็ก ๆ จนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ “การทำความดีเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ ในทุกวัน และเมื่อทุกคนรวมพลังกัน จะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น” แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับค่านิยม “3 ประโยชน์” ซึ่งเป็นหลักการดำเนินธุรกิจที่เครือซีพียึดมั่นมาโดยตลอด คือ การคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร
การมอบรางวัลในโครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ครั้งที่ 6 นี้ มีเรื่องราวความดีจากพนักงานทั่วทั้งเครือฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 10 เรื่องราว โดยได้รับการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม “We are CP” เพื่อให้เพื่อนพนักงานร่วมกันกดไลค์ กดแชร์ พร้อมเผยแพร่เรื่องราวของการทำความดีผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยได้รับความสนใจจากสังคมออนไลน์ มีผู้เข้าชมรวมกว่า 1 ล้านครั้ง ก่อนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับเครือฯ และได้รับคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัลทั้งสิ้น 7 เรื่องราว สะท้อนให้เห็นว่าพลังเล็ก ๆ ของพนักงานแต่ละคน สามารถสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกได้ในวงกว้าง
7 เรื่องราวความดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ล้วนสะท้อน “หัวใจของการให้” ในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย
1. เรื่อง “ฝ่าเปลวไฟ…เพื่อหยุดเหตุร้ายก่อนลุกลาม” โดย นายดลสุข สินชัย พนักงานซีพีเอฟ ที่เข้าช่วยเหลือเหตุรถยนต์ไฟไหม้ระหว่างเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการใช้ถังดับเพลิงสกัดเปลวไฟและควบคุมสถานการณ์จนเจ้าหน้าที่มาถึง สะท้อนความกล้าหาญและการไม่เมินเฉยต่อชีวิตผู้อื่น โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล
2. เรื่อง “500 เมตร…ที่วิ่งด้วยหัวใจของคนในชุมชน” โดย นายวีระ เจียรนัยพานิชย์ นายณัฏฐสิทธิ์ สมโสภาพ นางสาวกัญญานัฐ ชนะภู นางสาวพิมพ์รดา ขวัญวิเศษ และนางสาวบังอร โสกเชือก พนักงานซีพี ออลล์ ที่รีบนำถังดับเพลิงและอุปกรณ์วิ่งเข้าช่วยเหลือเหตุสายไฟระเบิดและไฟไหม้ใกล้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาหลังตลาดภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หลังได้ยินชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือ โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล
3. เรื่อง “ฮีโร่ใกล้ตัว…ในวินาทีที่ใครบางคนต้องการ” โดย นายวรยุทธ จ่าพันธุ์ พนักงานโลตัส โกเฟรช สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ที่เข้าปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกลางถนน พร้อมประสานกู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยมี นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล
4. เรื่อง “หนึ่งวินาทีที่ตัดสินใจ…อาจเปลี่ยนชีวิตใครอีกคน” โดย นางสาวฮาวา มะแซ พนักงานทรู ฝ่ายปฏิบัติการณ์ภูมิภาค ภาคใต้ ที่หยุดรถเข้าช่วยชายหมดสติล้มตัดหน้ารถระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน สะท้อนบทบาทของพนักงานที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นในยามฉุกเฉิน โดยมี นายซิกเว่ เบรกเก่ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล
5. เรื่อง “ใส่ใจในทุกนาที…แม้ยามฉุกเฉิน” โดย นายขัตติย อินทวิมล พนักงานซีพีแลนด์ ที่รีบเข้าดูแลและปฐมพยาบาลแขกภายในโรงแรมที่มีอาการคล้ายจะเป็นลมระหว่างรับประทานอาหารเช้า พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดจนปลอดภัย โดยมี นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล
6. เรื่อง “16,000 บาท…กับการตัดสินใจในไม่กี่วินาที” โดย นายจตุรงค์ ระเวกโสม พนักงานฝ่ายเตรียมงานผลิต 2 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ลาดหลุมแก้ว ที่เก็บกระเป๋าเงินซึ่งมีเงินสดกว่า 16,000 บาทได้บริเวณหน้าไลน์ผลิต และรีบนำส่งคืนเจ้าของทันที ด้วยความเชื่อว่าความซื่อสัตย์คือคุณค่าที่สำคัญที่สุด โดยมี นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล
7. เรื่อง “จากความใส่ใจ…สู่ความเชื่อมั่นระดับสากล” โดย นางสาวจิราภา ล่าสิงห์ นางสาวเบญจมาศ ปิ่นเพชร นางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา นางสาวญาดา จันทร์ภูทัศน์ นางสาววรนุช คงถาวร นางสาวมลิสา ดวงแก้ว และนางสาวพิมพ์นภา คงประดิษฐ์ พนักงานเอเชีย เอรา วัน ที่ร่วมกันติดตามค้นหากระเป๋าสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลืมไว้บนรถไฟฟ้า Airport Rail Link จนสามารถส่งคืนได้สำเร็จ พร้อมปฏิเสธเงินตอบแทน 6,000 บาท เพราะยึดมั่นในความซื่อสัตย์และหัวใจของการบริการ โดยมี นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล
นายดลสุข สินชัย พนักงานซีพีเอฟ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จากเรื่องราวที่ได้ผ่านไปพบเจอรถประสบเหตุไฟไหม้อยู่ข้างทาง ที่รถมีถังดับเพลิงจึงได้ลงไปช่วยเหลือโดยไม่ได้คิดกลัวอันตรายเพราะมองว่าการที่ได้ช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ดี และองค์กรปลูกฝังให้พนักงานทำความดีอยู่ในค่านิยม CPF Way มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดินที่ยึดถือมาโดยตลอด
นางสาวฮาวา มะแซ พนักงานทรู ฝ่ายปฏิบัติการณ์ภูมิภาค ภาคใต้ เผยว่า “รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ จากเหตุการณ์ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งเป็นลมล้มลงต่อหน้ารถพอดี บางคนอาจมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยหันมาทำความดีร่วมกันได้ และทำให้เห็นว่า การทำความดีสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัว และช่วยเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนลงมือทำได้ในทุก ๆ วัน”
“ที่สำคัญ เครือซีพีและทรูได้ปลูกฝังค่านิยม 6 ประการมาโดยตลอด โดยเฉพาะการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สังคม และองค์กร ควบคู่กับการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เราพร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือสังคมในทุกสถานการณ์”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ได้ทำหน้าที่มากกว่าการรวบรวมเรื่องราวความดีของพนักงาน แต่เป็นกระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การมองเห็นคุณค่าของการทำความดี การส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านแพลตฟอร์มภายในองค์กร ไปจนถึงการยกระดับเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นแบบอย่างที่พนักงานคนอื่นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
โครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ได้ร่วมถ่ายทอดการทำความดี ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และการบริการที่เหนือความคาดหมายของพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจ รวมแล้วกว่า 35 เรื่องราวความดีตั้งแต่ปี 2568 สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความดีที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการสื่อสารเชิงคุณค่า แต่เกิดเป็นการลงมือทำจริงในหลากหลายสถานการณ์ และส่งต่อผลลัพธ์เชิงบวกต่อผู้คน ชุมชน สังคม และองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม